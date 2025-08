Rashford non tesserato, "Devono risolvere". E il piano del Barcellona non piace ai tifosi

Come già accaduto nelle ultime stagioni, il Barcellona sta affrontando alcune difficoltà nel tesseramento dei nuovi acquisti in vista dell'inizio della Liga. E lo stesso sta accadendo con Marcus Rashford , approdato in blaugrana con la formula del prestito dal Manchester United e già ufficializzato dai blaugrana. Nonostante le incertezze legate alla situazione economica del club, l’attaccante inglese ha scelto con convinzione di intraprendere questa nuova avventura ed è sembrato.

Rashford attende il Barcellona: le dichiarazioni

“Non sono preoccupato per il mio ingaggio. Credo che sia una questione che il club deve risolvere, e sono fiducioso che accadrà”, ha dichiarato Rashford ai microfoni di Marca. Poi ha proseguito: “Mi concentro sull'allenamento e sull'essere pronto per l'inizio della stagione”. L’inserimento nel gruppo e il lavoro estivo sotto la guida di Hansi Flick sembrano già dare i primi frutti: “È stata una buona preseason e siamo pronti per l'inizio della stagione. Mi sono integrato abbastanza bene e mi sto adattando alla squadra e all'allenatore”. Rashford ha parlato anche del suo ruolo tattico, mettendosi a piena disposizione del nuovo tecnico: “Posso giocare in diverse posizioni, segnare gol da tutte le zone del campo. Si tratta di essere in grado di segnare da diverse zone. Speriamo di poter fare un passo avanti rispetto all'anno scorso e provare a vincere la Champions League”.Infine, nessun timore per la concorrenza offensiva che lo attende: “Ci sono molti grandi giocatori qui, ma lo sapevo già prima di arrivare. La qualità è molto alta e anche l'intensità, ed è ciò che dobbiamo mantenere per tutta la stagione”.

Barcellona, come registrare Rashford: la strategia

Secondo AS, per liberare spazio salariale il club starebbe valutando la cessione di Marc Casado, giovane centrocampista cresciuto nella cantera e reduce da una stagione positiva, culminata anche con la convocazione in nazionale. Una soluzione che non convince né i tifosi – contrari all’addio di un talento fatto in casa – né lo stesso giocatore, deciso a rimanere in blaugrana. Il Barça valuta Casado intorno ai 30 milioni di euro, ma sarebbe disposto a trattare pur di completare l’operazione Rashford e forse un ulteriore colpo. Una mossa impopolare, che però potrebbe dare a Flick le risorse necessarie per affrontare al meglio l’annata.