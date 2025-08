Lo ricordate? Per Mourinho poteva essere tra i più forti al mondo, oggi è senza squadra

Dopo un'ottima stagione con il Villarreal , nell'estate del 2016 si trasferì a 22 anni al Manchester United per 38 milioni. I Red Devils sognavano in grande, con l'arrivo di Mourinho in panchina, di Ibrahimovic a parametro zero e l'acquisto monstre di Pogba volevano tornare ai vertici della Premier League. La prima stagione fu positiva, con la vittoria del Community Shield, della EFL Cup e dell'Europa League. Giocò abbastanza, era uno dei punti di riferimento del reparto arretrato e Mourinho dichiarò persino che aveva "il potenziale per diventare uno dei migliori in circolazione", ma dalla stagione seguente entrò in un tunnel di infortuni dal quale non riuscirà più ad uscire, a cominciare da quello alla caviglia nel novembre 2017.

La parabola discendente di Bailly

I problemi fisici hanno condizionato la carriera di Eric Bailly, uno dei difensori centrali più promettenti ai tempi del suo trasferimento in Inghilterra. Nel 2018/19 lo United esonerò Mourinho e affidò la panchina a Solskjaer, con il quale Bailly faticò a trovare spazio. Ad aprile 2019 l'ivoriano subì un grave infortunio al ginocchio, tornò quasi un anno dopo e questo segnò di fatto la fine della sua esperienza con i Red Devils. Solamente 20 presenze in Premier nelle sue ultime tre stagioni, così la società lo diede in prestito all'Olympique Marsiglia, nella speranza che potesse rilanciarsi. L'avventura in Francia iniziò in salita con due infortuni muscolari, nel complesso non era un titolare sotto la gestione Tudor e alla fine non venne riscattato. A settembre 2023 passò gratis al Besiktas, dove collezionò appena 7 presenze prima di fare ritorno al Villarreal nel gennaio 2024. Ritorno che non andò a buon fine, perché continuò a giocare poco e ad avere problemi muscolari. Terminata anche la seconda avventura in Spagna, in questo momento Bailly si ritrova senza squadra. Di recente è stato accostato a Cagliari e Cremonese.