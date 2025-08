Mourinho in lacrime ricorda Jorge Costa: "Parte della mia storia". E quella doppietta...

Il Fenerbahce affronta questa sera il Feyenoord nella gara d'andata dei play-off di Champions league, ma per José Mourinho la vigilia della partita non è stata facile. La scomparsa di Jorge Costa lo riguarda da vicino, perché quest'ultimo era il capitano del Porto campione d'Europa nel 2003/04, allenato proprio dallo Special One. E Mourinho all'inizio della conferenza stampa non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare un grande giocatore, da poco direttore sportivo dei Dragoes: "Se n'è andata una parte della mia storia", ha dichiarato.

Le parole di Mourinho

"Non era solo un capitano, era un leader per me", aveva detto Mourinho a proposito di Jorge Costa. E ribadisce il concetto in sala stampa: "Hai dei capitani, hai dei leader, è questione di cosa rappresenti. Lui lasciava che l'allenatore facesse il suo lavoro da allenatore, non da capo dello spogliatoio. Questa è la perfezione per un allenatore, quando il suo capitano fa questo lavoro. Sono molto triste, metto da parte il calcio e voglio abbracciare lui, i suoi figli che incontrai quando erano piccoli e ora sono cresciuti. Se lui potesse parlare con me adesso mi direbbe «Fai la conferenza stampa, pensa alla partita, vinci e non pensare a me», questo sarebbe Jorge. Dunque questo è ciò che proverò a fare: dopo piangerò, ma oggi ho un lavoro da fare e so che Jorge mi direbbe di pensare al mio lavoro". Lo Special One ha ricordato Costa anche con un post su Instagram, che li ritrae insieme durante gli anni al Porto: "So cosa diresti ora se potessi: “mister smetti di piangere, domani hai una partita e i tuoi ragazzi hanno bisogno di te, pronto e forte”. Ti prometto BICHO, lo farò. Perché la tua eredità resta con noi", si legge nella didascalia.

La storica doppietta da vero leader

Nel 2019 Mourinho rilasciò un'intervista al canale YouTube di Top Eleven, nella quale spiegò la differenza tra essere un capitano e un leader. Quest'ultimo ha la responsabilità di mantenere il gruppo concentrato, permettendo all'allenatore di avere un ruolo più tattico. Mourinho fece l'esempio di Javier Zanetti e John Terry come veri leader, ma poi ne aggiunse un altro: "Ne avevo uno al Porto: Jorge Costa. Un giorno perdevamo contro il Belenenses 2-0 dopo il primo tempo. All'intervallo camminavo furioso verso gli spogliatoi, ma mentre stavo per entrare, Costa mi disse: «Aspetta fuori due minuti, per favore». Entrò, chiuse la porta e fece il lavoro sporco per me. Poi riaprì la porta e mi disse: «Allenaci». Nello spogliatoio fece tutto quello che avrei fatto io. Vincemmo 3-2. Era un difensore centrale, non aveva mai segnato in vita sua, ma quel giorno fece due gol. I leader non li compri: quando ce li hai, la tua squadra è un gradino sopra le altre".