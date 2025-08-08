Razzo diretto sui testicoli, ricoverato con ustione: incredibile in Bolivia

Ha dell'incredibile quanto accaduto nell'ultima giornata del campionato boliviano tra i The Strongest e i Blooming , terminata con con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa. Al 94esimo, durante i minuti dei recupero della sfida, è infatti andato in scena un infortunio molto particolare nei confronti dell'attaccante Juan Godoy che è stato colpito da dei fuochi d'artificio provenienti dai tifosi sugli spalti.

Bolivia, calciatore colpito ai testicoli da un razzo

Pochi minuti dopo aver segnato il gol del decisivo 3-2, Juan Godoy è precipitato a terra. La rete aveva infatti scatenato l'entusismo dei tifosi di casa, che hanno lanciato dei fuochi d'artificio. Alcuni di questi sono però arrivati accidentalmente nel campo di gioco, colpendo proprio l'attaccante all'altezza dei testicoli. Una situazione che ha scatenato il panico in campo, con gli altri calciatori che hanno abbandonato immediatamente il terreno di gioco. Godoy è stato poi soccorso dai medici che lo hanno accompagnato in ospedale. Secondo il quotidiano boliviano El Deber, il calciatore avrebbe riportato un'ustione di primo grado alla coscia e un ematoma nella zona dei testicoli. I medici gli hanno diagnosticato un'orchite, ovvero un'infiammazione del testicolo.

Le scuse degli Ultras dopo l'incidente

La responsabilità dell'accaduto è stata addossata al gruppo ultras dei The Strongest, gli UltraSur, che si sono scusati per quanto accaduto: "Vorremmo esprimere le nostre più sincere scuse per gli eventi accaduti. Non è mai stata nostra intenzione causare danni a nessun giocatore o membro dello staff tecnico. Cerchiamo sempre di incoraggiare e contribuire, senza mettere a rischio nessuno". Intanto le autorità locali stanno lavorando per individuare i responsabili.