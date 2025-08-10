Tuttosport.com

Il Crystal Palace conquista il Community Shield: Liverpool battuto ai rigori!

La stagione del calcio inglese si apre subito con una sorpresa: sconfitta per i Reds a Wembley
2 min
Il Crystal Palace conquista il Community Shield: Liverpool battuto ai rigori!© Getty Images

Fino a qualche mese fa il Crystal Palace non aveva mai vinto alcun trofeo ma oggi nella bacheca delle Eagles splende, dopo la FA Cup vinta a maggio a spese del City, il Community Shield. La stagione del calcio inglese si apre subito con una sorpresa: il Liverpool trionfatore nella scorsa Premier e protagonista assoluto del mercato con una campagna acquisti faraonica va due volte in vantaggio a Wembley ma alla fine cede ai rigori, regalando una storica vittoria ai ragazzi di Oliver Glasner che alzano al cielo il loro secondo trofeo.Pronti, via e i Reds la sbloccano: al 4' Ekitike - arrivato per quasi 90 milioni dall'Eintracht - combina con l'altro neo acquisto Wirtz e la piazza nell'angolino basso. Il vantaggio della squadra di Slot dura però fino al 16', quando Sarr finisce a terra dopo un contrasto con Van Dijk e l'arbitro indica il dischetto. Mateta non sbaglia e il Palace torna in gara.

Il Crystal vince ai rigori

La partita resta però apertissima ed è un altro nuovo arrivato in casa Liverpool a lasciare il segno, Frimpong, che al 21' dalla destra lascia partire un tiro-cross che beffa Henderson. I campioni d'Inghilterra sembrano avere la gara in mano ma al 77' Sarr approfitta di un pallone perso da Gakpo e di una difesa poco attenta e riporta la sfida in parità. Servono allora i rigori: Salah spara alto, Henderson para le conclusioni di MacAllister ed Elliot, Alisson risponde su Eze mentre la traversa ferma Sosa, poi è Devenny a realizzare il penalty decisivo che manda al tappeto i Reds e fa scattare la festa del Palace.

