Henderson alla Benji Price: para due rigori al Liverpool grazie alla... borraccia

Dopo il successo in FA Cup a maggio contro il Manchester City , il Crystal Palace si aggiudica anche il Community Shield mietendo un’altra vittima illustre: il Liverpool . Grande delusione per i Reds di Arne Slot , a cui non bastano le reti dei nuovi acquisti Ekitike e Frimpong per portare a casa il trofeo. La formazione di Oliver Glasner , infatti, ha risposto colpo su colpo, prima con Mateta (su rigore) e poi con Sarr .

Community Shield al Crystal Palace: Henderson decisivo

Grande protagonista del match è stato il portiere delle Eagles Dean Henderson che ha ipnotizzato dal dischetto degli undici metri prima MacAllister e poi Elliott, mentre precedentemente Salah aveva calciato alto. L’estremo difensore inglese, nel giro della Nazionale, si era messo in mostra già contro il City di Pep Guardiola qualche mese fa facendo parlare di sé anche per l’emozionante dedica al padre scomparso. Stavolta, però, si è letteralmente preso la scena neutralizzando due tiri dal dischetto.

Cappellino alla Benji Price e borraccia: i segreti di Dean Henderson

Festeggiato dai compagni al termine del match, la sua immagine con il cappellino in testa, sempre meno frequente sui campi da calcio, è diventata virale sui social: per il look in tanti lo hanno paragonato a Benji Price, portiere protagonista con Holly dell'anime giapponese. Al momento della lotteria dei rigori, con sé, avvolta in un asciugamano, Henderson aveva una borraccia con sopra attaccato un foglietto con tutte le caratteristiche dei rigoristi del Liverpool. Uno stratagemma che si è rivelato determinante per il classe ’97, diventato il simbolo della favola Crystal Palace.