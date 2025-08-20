Follia Icardi al centro commerciale: testata a un tifoso del Galatasaray 

Mauro Icardi torna alla ribalta per uno spiacevole incidente accaduto a Istanbul. L'attaccante del Galatasaray si è ritrovato in mezzo alla folla all'uscita di un locale a Istanbul con la sua fidanzata China Suarez. Sopraffatto dall'attenzione, l'argentino ha rifilato una testata a un tifoso. Mentre saliva le scale del centro commerciale, Icardi è stato travolto dall'affetto dei fan, che hanno gareggiato tra loro scattare una foto e chiedergli autografi. Circondato dalla folla, l'ex Inter ha preso di mira un tifoso del Galatasaray, a cui ha rifilato una testata. Il video è stato diffuso dal sito turco Fanatik ed è diventato subito virale. Dopo il momento di rabbia e tensione, l'attaccante si sarebbe allontanato con la compagna. Al momento il Galatasaray non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo.
Icardi torna al gol dopo 9 mesi
Dal ritorno in campo e la gioia del gol allo spiacevole episodio col tifoso del Galatasaray. Questa è stata la settimana di Mauro Icardi che è tornato a giocare in gare ufficiali a distanza di 9 mesi, dopo la rottura del crociato nella sfida con il Tottenham in Europa League. Nella prima giornata di campionato contro il Karagumruk, l'ex club di Pirlo, l'argentino ha segnato poco dopo il suo ingresso in campo.