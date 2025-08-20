Follia Icardi al centro commerciale: testata a un tifoso del Galatasaray 

Mauro Icardi torna alla ribalta per uno spiacevole incidente accaduto a Istanbul. L'attaccante del Galatasaray si è ritrovato in mezzo alla folla all'uscita di un locale a Istanbul con la sua fidanzata China Suarez. Sopraffatto dall'attenzione, l'argentino ha rifilato una testata a un tifoso. Mentre saliva le scale del centro commerciale, Icardi è stato travolto dall'affetto dei fan, che hanno gareggiato tra loro scattare una foto e chiedergli autografi. Circondato dalla folla, l'ex Inter ha preso di mira un tifoso del Galatasaray, a cui ha rifilato una testata. Il video è stato diffuso dal sito turco Fanatik ed è diventato subito virale. Dopo il momento di rabbia e tensione, l'attaccante si sarebbe allontanato con la compagna. Al momento il Galatasaray non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo.