Bayern a valanga, Kane scatenato. Chelsea, festa del gol in casa West Ham. Psg, quanta fatica

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco campione in carica comincia la sua stagione con una prepotente vittoria. Tra le mura dell'Allianz Arena la squadra di Kompany domina il Lipsia per 6-0 in un match senza storia nel segno di Harry Kane . In 5 minuti i padroni di casa indirizzano il match: gol di Olise al 27' e raddoppio di Diaz a 32' su assist di Gnabry che al 42' manda in rete il centrocampista francese che si toglie lo sfizio della doppietta. Ovviamente non poteva mancare alla festa Harry Kane che si prende tutti i riflettori del secondo tempo: Luis Diaz serve due assist all'attaccante britannico che si regala la tripletta (64', 74', e 78') per chiudere il set.

Premier, manta del Chelsea al West Ham

Dopo il pareggio alla prima per 0-0 contro il Crystal Palace ecco il primo successo del Chelsea di Maresca che batte a domicilio il West Ham per 5-1. Inizio scoppiettante al London Stadium: l'ex Milan Paqueta apre le marcature al 6' per l'1-0 Hammers, pareggio dei Blues con Joao Pedro al 15', al 17' gol del West Ham con Fulkrug ma annullato da Var per fuorigioco di Todibo che aveva innescato l'azione. Scampato il pericolo del nuovo svantaggio gli ospiti prendono le redini della partita: al 23' Joao Pedro versione assist-man per Neto e al 34' Enzo Fernandez (assist Estevao) cala il tris. Ad inizio ripresa Caicedo (54') e Chalobah (58') mandano i titoli di coda.

Ligue1, bene il Psg alla seconda

Anche i campioni d'Europa si sblocanno, dopo il pari alla prima il Paris Saint-Germain esordisce davanti ai propri tifosi battendo l'Angers per 1-0. La serata non era iniziata nei migliori dei modi con Dembele che sbaglia al 27' il calcio di rigore per andare all'intervallo sullo 0-0. Ad inizio ripresa però si sblocca il parziale con Fabian Ruiz che regala i primi 3 punti della stagione ai parigini