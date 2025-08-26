"Sempre così, vai a ca**re!": Rodrygo, alta tensione Real con Xabi Alonso© .

Tensione Rodrygo-Xabi Alonso

Rapporto complesso tra il brasiliano e l'allenatore spagnolo con il caso che è definitivamente scoppiato dopo l'ultimo match di campionato. Rodrygo, escluso anche dai convocati della nazionale brasiliana da Carlo Ancelotti, è partito titolare nella sfida con l'Oviedo per poi essere sostituito al 63° minuto dal suo connazionale Vinicius. E proprio la sostituzione è diventata argomento di discussione tra il giocatore e Xabi Alonso con le telecamere che hanno ripreso tutto, scatenando le reazioni dell'ambente Real.

Rodrygo in uscita?

"Ogni partita così, accidenti. Vai a cagare", questo lo sfogo di Rodrygo che sedutosi in panchina si è rivolto all'allenatore senza mezzi termini. Xabi Alonso lo ha liquidato con un: "Vai all'inferno", ma il clima non è di certo sereno. Il disagio di Rodrygo non è relativo solo alle prime due di campionato (con l'Osasuna è rimasto in panchina), ma anche dalle poche presenze nel Mondiale per Club. Alcuni media spagnoli ipotizzano che Rodrygo possa cambiare squadra già in questi ultimi giorni di mercato, proprio perché non sembra essere una priorità per Xabi. Il Real Madrid lo valuta 100 milioni di euro, ma pur di non avere un problema nello spogliatoio potrebbe trattare per altre formule a chi vorrà prendere il brasiliano.