Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Conceicao per il dopo Mourinho: il Fenerbahce punta sull'ex Milan

Esonerato lo Special One, il club turco è alla ricerca del nuovo tecnico: un post Instagram indirizza verso un altro portoghese
2 min

Dopo l'eliminazione al playoff di Champions, Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce. Ancora una fine rapporto anticipato per lo Special One che nelle sue ultime esperienze non è mai riuscito a mantenere la panchina fino al fine della stagione. Dopo Tottenham, United e Roma, anche in Turchia per il portoghese è finita l'avventura. Ora in Fener è in cerca del successore di Mou ed un nome su tutti ad infiammare il popolo gialloblù: Sergio Conçeicao, ultima esperienza al Milan prima del ritorno di Allegri.

"Il candidato è Conceiçao"

Il suo nome è caldeggiato però non dalla dirigenza attuale, bensì dal candidato alla presidenza del club, Sadettin Saran. Attraverso un post sul proprio profilo social, Saran ha scritto: "Siamo tutti a conoscenza della notizia che l'allenatore José Mourinho è stato esonerato dal consiglio di amministrazione del nostro club, con decorrenza da oggi. Considerando che mancano esattamente 23 giorni all'assemblea generale straordinaria, la decisione del nuovo allenatore è di vitale importanza. Pertanto, dobbiamo annunciare che il nostro candidato alla carica di allenatore è Sérgio Conceição".

"Carattere ambizioso"

E ancora: "Sérgio Conceição è pronto a unirsi al nostro club in condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore, José Mourinho. Considerando il carattere ambizioso e stimolante di Conceição, che è anche in linea con l'identità del nostro club, crediamo fermamente che ci condurrà ai successi desiderati. Ci aspettiamo che la nostra dirigenza agisca con questa visione e mentalità, ed esprimiamo la nostra soddisfazione nell'intervenire se necessario. Il Fenerbahçe è più importante di qualsiasi altra cosa".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero