Ancelotti: "È ora che il Brasile vinca un Mondiale. Abbiamo una grande responsabilità"

Carlo Ancelotti nella notte tra giovedì e venerdì affronterà il Cile con il suo Brasile per le qualificazioni al Mondiale 2026 e per la prima volta il tecnico italiano entrerà al Maracanà di Rio De Janeiro. A tenere banco in questi giorni è stato il botta e risposta con Neymar con l'attaccante del Santos che non è stato convocato. Il ct verdeoro lo avrebbe escluso per motivi fisici, mentre il talento brasiliano ha sostenuto che la natura della scelta fosse dettata da un fattore tecnico. Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Cile ci ha tenuto a far chiarezza.

Neymar non convocato, la spiegazione di Ancelotti

Ancelotti ha chiarito da subito la scelta di non convocare Neymar, non chiudendo le porte per un suo ritorno in Nazionale in futuro: "Nessuno può mettere in discussione il livello tecnico di Neymar, ciò che stiamo valutando è la sua condizione fisica, ma quella che riguarda quella tutti i giocatori. Nel Brasile abbiamo 70 calciatori convocabili quindi vorrei valutarne il più possibile durante questi test. Cosa serve per essere convocati? Qualità, essere in forma fisica al 100%, integrarsi bene e giocare bene per la squadra, non come singoli. Potrebbero esserci giocatori con meno qualità, ma che si adattano meglio e possono essere più efficaci per la squadra". Per il tecnico italiano sarà la prima volta al Maracanà: "Per me sarà la prima volta in uno stadio che ha segnato la storia del calcio. Sarà qualcosa che mi porterò nel cuore per sempre".

Ancelotti: "Il Brasile deve vincere il Mondiale"

Quindi sullo stile di gioco che proverà ad imporre: "Siamo molto contenti della partita contro il Paraguay. Vogliamo giocare con intensità, essere forti in difesa e muoverci rapidamente con la palla. Possiamo ripetere quel tipo di prestazione, quindi i tifosi saranno contenti del nostro gioco. Una delle cose più importanti per me è mantenere l'equilibrio ed essere forti in difesa". Poi sulle possibili scelte in vista del Mondiale: "Siamo in dirittura d'arrivo e abbiamo tempo per prepararci al nostro obiettivo in questo periodo. Ho in mente un gruppo abbastanza solido, una certezza per il Mondiale. Devo vedere come giocheranno gli altri. Dobbiamo sfruttare questo periodo per cercare di non commettere errori con i 25 giocatori che giocheranno al Mondiale. C'è molta competizione, molti giocatori di alta qualità. Potremmo avere alcuni ruoli più coperti di altri, ma penso che non sia un ruolo a definire il successo al Mondiale". Infine Ancelotti si è espresso sui 24 anni senza vincere la Coppa del Mondo: "È ora che il Brasile vinca un Mondiale. Abbiamo una grande responsabilità in questo senso. La Federazione sta lavorando duramente per arrivare alla competizione nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente, questo aumenta la responsabilità, ma anche la motivazione. La motivazione di un Paese come il Brasile può essere molto importante per il successo".