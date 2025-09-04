Pogba nella lista Champions del Monaco: quando potrà sfidare la Juve

La serata del 28 gennaio potrebbe essere speciale per Paul Pogba che ritroverà per la prima volta da avversario la Juventus, il club che gli ha permesso di prendersi la ribalta europea come uno dei centrocampisti più forti al mondo. Recentemente il francese dichiarò: "Amerò per sempre la Juve, ma solo con Agnelli e Chiellini sono rimasto in contatto". Il sorteggio di Champions League ha dato la possibilità al francese di affrontare i bianconeri da avversario e riabbracciare Giorgio Chiellini, oggi in società nelle vesti di dirigente. In bianconero Pogba ha disputato l'ultima gara contro l'Empoli nel settembre del 2023, prima della squalifica per doping durata 18 mesi e terminata il 15 novembre 2024.