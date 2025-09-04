Pogba nella lista Champions del Monaco: quando potrà sfidare la Juve

La serata del 28 gennaio potrebbe essere speciale per Paul Pogba che ritroverà per la prima volta da avversario la Juventus, il club che gli ha permesso di prendersi la ribalta europea come uno dei centrocampisti più forti al mondo. Recentemente il francese dichiarò: "Amerò per sempre la Juve, ma solo con Agnelli e Chiellini sono rimasto in contatto". Il sorteggio di Champions League ha dato la possibilità al francese di affrontare i bianconeri da avversario e riabbracciare Giorgio Chiellini, oggi in società nelle vesti di dirigente. In bianconero Pogba ha disputato l'ultima gara contro l'Empoli nel settembre del 2023, prima della squalifica per doping durata 18 mesi e terminata il 15 novembre 2024.
Pogba è ripartito dal Principato
Paul Pogba ha deciso in estate di accettare la proposta del Monaco, ma finora non è mai stato convocato nelle prime tre giornate di campionato. I monegaschi però puntano forte su di lui e hanno deciso di inserirlo nella lista Champions con il tecnico Adolf Hutter che spera possa tornare ad essere quel calciatore straripante e decisivo che a Torino nessuno ha dimenticato. La sfida contro il Monaco, che si giocherà allo stadio Louis II, rievocherà naturalmente ai tifosi juventini bei ricordi, come la semifinale d'andata del 2017 condita dalla doppietta di Higuain davanti ad un giovanissimo Mbappè.
La lista Champions Del Monaco
Di seguito la lista Champions del Monaco di Hutter. Tra i centrocampisti spicca anche il nome di Denis Zakaria, che ha indossato 15 volte la maglia della Juventus da gennaio ad agosto 2022:
Portieri: Lukas Hradecky, Philipp Köhn, Jules Stawiecki, Yann Lenard.
Difensori: Vanderson, Eric Dier, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Caio Henrique, Christian Mawissa, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu.
Centrocampisti: Denis Zakaria, Paul Pogba, Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche, Lamine Camara, Stanis Idumbo Muzambo, Takumi Minamino, Aladji Bamba, Mamadou Coulibaly.
Attaccanti: Folarin Balogun, Mika Biereth, George Ilenikhena, Ansu Fati.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La serata del 28 gennaio potrebbe essere speciale per Paul Pogba che ritroverà per la prima volta da avversario la Juventus, il club che gli ha permesso di prendersi la ribalta europea come uno dei centrocampisti più forti al mondo. Recentemente il francese dichiarò: "Amerò per sempre la Juve, ma solo con Agnelli e Chiellini sono rimasto in contatto". Il sorteggio di Champions League ha dato la possibilità al francese di affrontare i bianconeri da avversario e riabbracciare Giorgio Chiellini, oggi in società nelle vesti di dirigente. In bianconero Pogba ha disputato l'ultima gara contro l'Empoli nel settembre del 2023, prima della squalifica per doping durata 18 mesi e terminata il 15 novembre 2024.
Pogba è ripartito dal Principato
Paul Pogba ha deciso in estate di accettare la proposta del Monaco, ma finora non è mai stato convocato nelle prime tre giornate di campionato. I monegaschi però puntano forte su di lui e hanno deciso di inserirlo nella lista Champions con il tecnico Adolf Hutter che spera possa tornare ad essere quel calciatore straripante e decisivo che a Torino nessuno ha dimenticato. La sfida contro il Monaco, che si giocherà allo stadio Louis II, rievocherà naturalmente ai tifosi juventini bei ricordi, come la semifinale d'andata del 2017 condita dalla doppietta di Higuain davanti ad un giovanissimo Mbappè.