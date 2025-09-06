Suarez-Busquets, che stangata! Le sanzioni per lo sputo e pugno in faccia

Luis Suarez è finito nuovamente nella bufera : questa volta per uno sputo a un membro dello staff al termine della gara di Leagues Cup vinta dai Seattle Sounders 3-0 contro l'Inter Miami. La frustrazione per la sconfitta ha fatto perdere la testa al Pistolero che non è nuovo a comportamenti simili, tutti ricordano ancora il morso a Chiellini e anche tante altri comportamenti scorretti. Ma a reagire in modo violento è stato anche Busquets , con l'ex regista del Barcellona che ha colpito con un pugno Obed Vargas. Scene che non c'entrano nulla con il calcio e che sono state punite.

Suarez e Busquets squalificati, le decisioni

La Leagues Cup ha fatto valere l’articolo 4.2 C del proprio regolamento, infliggendo a Luis Suárez una squalifica di sei giornate, che dovrà scontare interamente nelle prossime edizioni del torneo. E non è l’unico a pagare per gli eccessi in campo: Sergio Busquets è stato fermato per due turni dopo aver colpito con un pugno Obed Vargas, mentre Tomás Avilés salterà tre partite per condotta violenta. Anche i Seattle Sounders non escono indenni dalle sanzioni: l’assistente allenatore Steven Lenhart è stato punito con cinque giornate di stop. Una lunga lista di squalificati che trasforma la partita più in un episodio da far-west che in una gara di calcio. La League Cup ha poi specificato anche come si dovranno scontare le sanzioni disciplinari: “In conformità con il Regolamento della Leagues Cup, tutti e quattro i soggetti sanzionati riceveranno anche multe per la loro condotta. Tutte le sospensioni dovranno essere scontate nella successiva edizione o nelle successive edizioni della Leagues Cup fino al loro completamento”.

Le scuse di Luis Suarez

Luis Suarez si è anche scusato su Instagram per tutto quello che è successo in campo, ma ovviamente le parole non sono bastate per giustificarlo: “Innanzitutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per il loro trionfo in Coppa di Lega. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento al termine della partita. È stato un momento di grande tensione e frustrazione, in cui subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere, ma questo non giustifica la mia reazione. Ho commesso un errore e mi scuso sinceramente. Non è l’immagine che voglio dare di fronte alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, e di fronte al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere”.