Peter Crouch mascotte del Farnham Town: c’entra il fantacalcio®, il motivo

Arrivare ultimi al fantacalcio e pagare un pegno facendo il giro del mondo e del web. E' il destino capitato a Peter Crouch , ex attaccante della nazionale inglese e bandiera di Tottenham e Liverpool , che non è stato protagonista di un'ottima annata nel fantacalcio® tra amici. Per il 44enne, ritiratosi sei anni fa, è stata prevista una punizione abbastanza singolare da rispettare: entrare in campo come mascotte per accompagnare un calciatore del Farnham Town . Detto, fatto. E in pochissime ore il web si è scatenato.

Crouch perde al fantacalcio e diventa mascotte per un giorno

Peter Crouch è stato protagonista di un'esperienza insolita per un 44enne che oltre ad essere stato un calciatore di grandissimo livello è diventato mascotte per un giorno. A costargli caro è stato l'ultimo posto nel fantacalcio® 2024 - 2025 che lo ha costretto a scendere in campo mano nella mano di un calciatore del Farnham Town, formazione che milita nella settima divisione inglese, l'equivalente della nostra prima categoria. Le immagini hanno fatto il giro del web con un colosso di due metri che ha affiancato all'uscita degli spogliatoi un calciatore dei padroni di casa prendendosi la scena più della partita in sè, terminata con il punteggio di 2-2 contro il Sholing. Il tutto è accaduto davanti a duemila spettatori e diversi fotografi che sono stati pronti ad immortalare la scena per divulgarla e magari proporre un'idea punitiva per tanti fanta allenatori che cercano di far pagare pegno all'ultimo classificato della propria liga. Vedremo se in futuro questa idea verrà replicata, sta di fatto che il fantacalcio® ormai è un fenomeno che sta prendendo piede anche in Europa.