Deschamps e il caso Dembelé-Doué: "Psg? Interessi divergenti..."

Il Paris Saint-Germain "non è il nostro avversario". Così ha parlato il ct della Francia , Didier Deschamps , dopo le recenti polemiche tra la Nazionale e il club parigino per gli infortuni di Ousmane Dembélé e Désiré Doué . Per il primo, uno dei candidati alla vittoria finale del Pallone d'Oro, si parla di un'assenza di sei-otto settimane; il secondo, autore di una doppietta nell'ultima finale di Champions League, quattro le settimane previste. Gli infortuni si sono verificati venerdì durante la gara di qualificazione ai Mondiali 2026, vinta contro l' Ucraina per 2-0 in Polonia (reti di Olise e Mbappé).

Deschamps e i casi Dembelé-Doué

Nelle scorse ore il Psg ha scritto alla Federazione francese, chiedendo un miglior "coordinamento medico-sportivo tra club e nazionale". Il club campione d'Europa ha sottolineato come "raccomandazioni mediche" riguardanti l'utilizzo dei suoi calciatore in Nazionale "non siano state prese in considerazione dallo staff medico" della Nazionale. Non si è fatta attendere la risposta di Deschamps, che ha rimarcato come lo staff della Francia abbia fatto "le cose in modo molto professionale, progressivo, come si fa con tutti i giocatori, tenendo conto dei desideri di ogni calciatore".

"Psg non è avversario della Francia"

Il ct, nella conferenza di vigilia dell'impegno con l'Islanda per le qualificazioni ai Mondiali, ha esordito snocciolando subito l'argomento: "Per evitare che ci siano solo domande su questo in conferenza stampa dico che il Psg non è il nostro avversario, non lo è mai stato. I club non lo sono mai stati, anche se abbiamo interessi divergenti, e questo è normale. Sono stato dall'altra parte della scrivania. Il nostro unico avversario è l'Islanda", ha aggiunto Deschamps.

"Quello che è successo è successo, sono dispiaciuto per Ousmane e 'Dez', perché perdiamo due giocatori importanti per la partita di domani": così il ct, che ha poi sottolineato come vengano fatte le cose "in modo coscienzioso, sistematico", evidenziato come ci siano stati degli scambi con i club. A tal proposito ha ripreso l'esempio di Rayan Cherki (del Manchester City) e William Saliba (dell'Arsenal), infortunati coi club e con i Bleus che li hanno dispensati da controlli a Clairefontaine e dalla convocazione.