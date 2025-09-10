La Bolivia batte il Brasile tra le polemiche: "Palloni spariti e calcio da oratorio"

Il Brasile nella notte si è arreso alla Bolivia che è riuscita a centrare una vittoria di misura e storica per agganciare il settimo posto che vale gli spareggi per un posto ai prossimi Mondiali. A decidere il match è stata la rete siglata su rigore da Miguel Terceros , che ha scatenato le proteste di Ancelotti per un fallo di Bruno Guimaraes su Fernandez. Per il Brasile si tratta del peggior piazzamento in classifica della storia con i verde oro che hanno concluso il girone al quinto posto. Per il tecnico italiano primo k.o. alla guida dei sudamericani.

Brasile, in Bolivia sconfitte e polemiche

Giocare in Bolivia è storicamente difficile per tutti a causa degli effetti dell'altitudine (si è giocato ad El Alto situato 4.150 metri sul livello del mare), trappola nella quale il Brasile è caduto in pieno. I padroni di casa continuano a tenere vivo il sogno Mondiale dal quale non partecipano dal lontano 1994. Nel post gara rumorose sono state le dichiarazioni del presidente della federazione brasiliana Samir Xaud: "Abbiamo giocato in 11 vs 14 compresi arbitri e raccattapalle che hanno nascosto i palloni o lanciato in campo quelli sgonfi. Questo è calcio da oratorio". Anche Ancelotti ha avuto da ridire: "Per vari fattori è stata una partita complicata, penso che gli ufficiali di gara devono vigilare meglio in situazioni del genere. Confido però nella possibilità di disputare una buona Coppa del Mondo archiviando la trasferta in Bolivia".