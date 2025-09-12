Pavard, gol all'esordio e il Marsiglia torna a vincere. Tris Leverkusen

LEVERKUSEN (Germania) - Terza giornata della Bundesliga che si apre con la prima vittoria del Bayer Leverkusen in quella che è stata la prima partita sotto la direzione di Kasper Hjulmand dopo l'esonero di Ten Hag. Tra le mura della BayArena la squadra campione di Germania 2023-24 ferma l'imbattibilità del Francoforte imponendosi per 3-1. L'autogol di Zetterer sblocca il parziale al 10' mentre il rigore in recupero (45'+4) dell'ex Roma Schick vale il 2-0. Partita in discesa? No. Gli ospiti accorciano subito le distanze al 52' con Uzun e al 58' arriva il secondo giallo per Andrich lasciando il Bayer in 10 che, però, non solo resiste ma in 9 contro 11 (espulso Fernandez al 92') trova anche il gol del 3-1 al 98' con Grimaldo.
Ligue 1, De Zerbi torna a vincere con il suo Marsiglia
La 4ª giornata della Ligue1 si apre con il successo casalingo del Marsiglia che batte il Lorient 4-0 in un match subito in discesa per la squadra di De Zerbi. Dopo 10 minuti rigore per l'OM per fallo ed espulsione diretta di Yongwa: Greenwood si presenta sul dischetto e non sbaglia. Lo stesso Greenwood è protagonista del raddoppio al 20' ma i versione assistman: suo il calcio d'angolo sul quale l'ex Inter Pavard (al debutto con i francesi) insacca di testa il 2-0. Prima dell'intervallo arriva anche il tris al 33' di Gomes. Nel recupero del secondo tempo (93') Aguerd cala il poker.
LaLiga, il Siviglia si salva contro l'Elche
Nella quarta giornata de LaLiga arriva il terzo pareggio consecutivo dell'Elche. Allo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia finisce 2-2 tra i padroni di casa e i "Los Franjiverdes. La squadra di Almeyda passa in vantaggio al 28' con Romero ma ad inizio ripresa (54') l'ex Milan Andre Silva sigla il pareggio e al 70' Mir trasforma una punizione magistrale per il 2-1. Proprio quando la vittoria sembrava ad un passo per gli ospiti arriva la zampata del Siviglia con il gol (confermato dal Var) all'85' di Peque.