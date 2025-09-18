"Mandato d'arresto per Douglas Costa", l'ex Juve nei guai: cosa ha deciso il Tribunale

Momento più che difficile per Douglas Costa , ex attaccante della Juventus tra il 2017 ed il 2020. Secondo quanto riportato da O Globo, i l brasiliano avrebbe infatti ricevuto una sentenza dal tribunale di Porto Alegre, in Brasile , che ha disposto il suo arresto per un debito di assegni di mantenimento di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari ) per i suoi figli. L'ordinanza, firmata dalla giudice Sonali da Cruz Zluhan del VI Tribunale per la Famiglia di Porto Alegre, stabilisce una detenzione di 30 giorni e un periodo di arresto di due anni , consentendo che il calciatore possa essere arrestato "in qualsiasi momento da qualsiasi autorità". Nel 2023, mentre giocava per i Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti, un tribunale brasiliano aveva ordinato la sua detenzione per lo stesso motivo.

Douglas Costa, il Sidney risolve il contratto

A seguito della notizia del mandato d'arresto emesso per l'ex attaccante della Juve, il Sidney FC ha ufficializzato la rescissione del contratto a due anni dal suo arrivo in Australia: "Il Sidney FC ha rescisso di comune accordo il contratto di Douglas Costa, poiché l’esterno non è in grado di viaggiare in Australia. Questioni legali e personali ancora in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire. Nonostante gli siano stati concessi più di due mesi di tempo per risolvere tali problematiche, Costa ha informato il Sydney FC che al momento non si intravede una soluzione. Douglas Costa ha espresso la sua gratitudine al club per il periodo trascorso, mentre la sua partenza libera uno slot da visto (il quinto) che gli Sky Blues potranno occupare a gennaio, se necessario". Il brasiliano ha comunque lasciato un buon ricordo in Australia, come testimoniano le parole dell'allenatore Ufuk Talay: "Douglas ci ha regalato alcune prestazioni divertenti durante la sua stagione qui, e voglio ringraziarlo per l’impegno e la qualità che ha portato in rosa. Lo abbiamo supportato negli ultimi mesi per cercare di risolvere i suoi problemi, ma abbiamo concordato che questa è la scelta migliore per la squadra mentre ci prepariamo alla nuova stagione".

Douglas Costa ringrazia il Sidney

Subito dopo la notizia della rescissione del contratto, Douglas Costa ha volut ringraziare il Sidney FC: "Voglio ringraziare il Sydney FC per avermi dato l'opportunità di giocare in Australia. È stato un anno incredibile in maglia Sky Blue. Mi dispiace molto non poter tornare in questo momento a causa delle questioni che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio tempo a Sydney. Ai tifosi e agli abbonati, apprezzo sinceramente il supporto che avete dato a me e alla squadra. Giocare davanti a voi è stato molto speciale e non lo dimenticherò mai".