Tognozzi riparte dal Portogallo: nuova avventura europea per l'ex Juve

Matteo Tognozzi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dirigenziale, questa volta in Portogallo. Dopo l'esperienza in Liga con il Granada , l'ex capo scouting della Juventus assumerà il ruolo di direttore sportivo del Rio Ave , club che milita nella Primeira Liga. Tognozzi, rimasto libero dopo la parentesi spagnola, ha trovato l’accordo con la società lusitana e si appresta a firmare un contratto pluriennale. La scelta conferma la volontà del dirigente toscano di proseguire il suo percorso internazionale, consolidando il profilo di un professionista che negli anni ha costruito una reputazione solida nel panorama europeo.

Nuovo capitolo in Portogallo: Tognozzi al Rio Ave

Il futuro di Tognozzi parlerà portoghese: il dirigente ha infatti accettato la proposta del Rio Ave, società appartenente al gruppo del magnate Evangelos Marinakis, già proprietario di Olympiakos e Nottingham Forest. L’accordo prevede un incarico a lungo termine come direttore sportivo, con l’obiettivo di rilanciare il progetto tecnico del club e sviluppare un modello sostenibile basato sulla valorizzazione dei giovani. Il Rio Ave, reduce da stagioni altalenanti nella massima serie lusitana, punta sull’esperienza internazionale e sul fiuto per i talenti di Tognozzi per rinnovare le proprie ambizioni. Per il dirigente si tratta della prima avventura in terra portoghese, come riportato da Fabrizio Romano, ma non della prima sfida fuori dall’Italia.

Dalla Juventus all’Europa: il profilo di un talento dirigenziale

Matteo Tognozzi è una figura ben nota tra gli addetti ai lavori. Cresciuto professionalmente passando da realtà come lo Zenit San Pietroburgo, Amburgo e Bayer Leverkusen, ha raggiunto la consacrazione a Torino, dove è stato uno degli uomini chiave dell’area scouting della Juventus. Voluto fortemente da Fabio Paratici per la sua competenza sul mercato dei giovani talenti, ha contribuito alla scoperta di giocatori promettenti come Kenan Yildiz, Dean Huijsen e Matías Soulé, solo per citarne alcuni. Nel 2018 è stato tra i promotori della creazione della Next Gen, collaborando fianco a fianco con Federico Cherubini. Dopo anni di lavoro silenzioso ma fondamentale, nel 2023 ha scelto di voltare pagina con un'esperienza in Spagna e proseguire nella carriera di ds, dimostrando di voler continuare il proprio percorso professionale da protagonista, anche oltre i confini italiani.

