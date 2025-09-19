Il Lione aggancia il Psg, risalgono Stoccarda e Betis

Torna a vincere il Lione, che supera l'Angers nell'incontro che apre la 5ª giornata di Ligue 1. Al Groupama Stadium, gli uomini di Paulo Fonseca si impongo per 1-0. Un risultato firmato dall'ex Venezia Tanner Tessmann (65') e che segue il ko sul campo del Rennes (3-1), restituendo così 3 punti in classifica dopo i 3 successi consecutivi in avvio di stagione. L'agenda dei Les Gones - ora a pari punti con il Psg che capolista che domenica 21 affronterà in trasferta il Marsiglia di Roberto De Zerbi - prevede il debutto in Europa League contro l'Utrecht, in programma il 25 settembre al Galgenwaard. A seguire, la trasferta di Lilla prevista per domenica 28.
Vincono Stoccarda e Betis Siviglia
Vince anche lo Stoccarda, che alla 4ª giornata di Bundesliga batte in casa il St. Pauli per 2-0 e ritrova il successo dopo il ko con il Friburgo (seconda sconfitta dopo quella all'esordio contro l'Union Berlino): reti di Ermedin Demirovic (43') e Bilal El Khannouss (50'). Prima caduta invece per la formazione di Alexander Blessin, già reduce dai 2 successi consecutivi contro Amburgo e Augsburg. Il calendario di Sebastian Hoeness prevede ora la sfida interna con il Celta Vigo valida per la prima giornata di Europa League e in programma il 25 settembre, mentre il St. Pauli ospiterà il Bayer Leverkusen al prossimo appuntamento di campionato di sabato 27. Così il Betis Siviglia, che supera la Real Sociedad per 3-1 e centra il secondo successo in Liga. Al Cartuja, a decidere il risultato sono Juan Hernandez (7'), Alex Remiro (49', aut.) e Pablo Fornals (69'): a segno per gli ospiti, Brais Mendez (13'). Questi gli impegni della prossima giornata: Real Sociedad-Maiorca (24/09), Betis-Osasuna (28/09). Prima però, i Cardellini scenderanno in campo in Europa League contro il Nottingham Forest: appuntamento mercoledì 24.