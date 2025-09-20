"Giocatori regrediti con lui!": Mourinho, replica al veleno dal Fenerbahce

LISBONA (Portogallo) - Josè Mourinho si prepara al debutto con i Benfica. L'allenatore portoghese è finito nell'occhio del ciclone dei tifosi del Fenerbahce dopo la frecciata in conferenza stampa quando disse: "Ho sbagliato a scegliere il Fener, non era al mio livello", nell'ultimo post Instagram l'ex tecnico di Manchester United e Inter è stato preso d'assalto dai tifosi gialloblù con commenti tipo "The special money", "The empty one", "Non vediamo l'ora di incontrarti". Ma la risposta più piccata è arrivata dai piani alti del club turco con il presisente Ali Koc.

Dalla strana coincidenza alla regressione dei giocatori

Il Fenerbahce non è riuscito a qualificarsi alla Champions League in quanto eliminato ai playoff proprio dal Benfica, prima dell'ufficialità della firma di Mourinho con i portoghesi il numero uno del club turco aveva dichiarato con un velo di ironia a TRT Spor: "Ho sentito la notizia del Benfica e di José Mourinho. Non so se è vero, ma se lo fosse, direi che è una strana coincidenza della vita. Mourinho è un uomo così brillante che ha previsto la sconfitta del Benfica contro il Qarabag. Ha persino calcolato che Lage sarebbe stato esonerato. C'era anche Mário Branco (ex Fenerbahçe e ora direttore sportivo del Lisbona), avevano un piano con lui... No, non è possibile".

La replica di Mou non si è fatta attendere: "Ogni volta che ho lasciato un club, ho chiuso il capitolo e non ho risposto alle provocazioni. Non ho trovato scuse, non ho incolpato nessuno e me ne sono sempre andato con questo atteggiamento. Lui ha un modo di agire diverso. Ha parlato innumerevoli volte, ma non ha spiegato perché il giocatore che ci ha eliminato (Akturkoglu, ndr) è stato acquistato solo dopo che ci ha eliminato. Ho lasciato il mio precedente club tre o quattro settimane fa. Non avevo intenzione di non allenare fino alla fine della stagione. Non è nella mia natura. Volevo allenare".

A quel punto il presidente del Fener ha voluto contro-replicare: "La partenza di Mourinho è stata difficile, era come un membro della famiglia. Ma dire che venire qui è stato un errore è una dichiarazione che svaluta un allenatore di questo livello. Tutti i nostri giocatori che avevano brillato nella stagione dei 99 punti hanno registrato un calo. Kerem Aktürkoğlu ha segnato il gol decisivo: la sconfitta non è colpa sua”.