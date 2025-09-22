Il Prince Moulay Abdellah di Rabat inaugura una nuova era nel calcio e nel design degli stadi in Marocco  

Realizzato sotto la direzione dell’Agenzia Nazionale per le Strutture Pubbliche del Marocco, lo stadio è conforme alle specifiche Fifa e potrà ospitare partite fino alle semifinali della Coppa del Mondo 2030. L’impianto è dotato di sistemi multimediali e di trasmissione all’avanguardia, di un tetto schermante a 360° per la protezione dal vento. Sono inoltre presenti ampi spazi Vvip, Vip e hospitality.

- Dopo essere stato ufficialmente inaugurato dal principe ereditarioil 4 settembre 2025, il Marocco ha aperto venerdì 5 settembre il suo nuovo stadio nazionale, il Prince Moulay Abdellah di Rabat, con una partita che ha visto la nazionale marocchina sconfiggere il Niger per 5-0, in una partita di qualificazione alla Caf. Progettato da Populous, leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e di intrattenimento, lo stadio ha una capienza di 68.700 posti e si distingue per una facciata a LED dal design parametrico unico. Il suo design è studiato per esaltare acustica e atmosfera, portando la passione dei tifosi direttamente sul campo: le tribune, posizionate il più vicino possibile all’area di gioco, convogliano l’energia della folla in un potente muro sonoro.

Lo stadio accoglierà la nazionale marocchina nelle competizioni più prestigiose del calcio mondiale, diventando anche fonte di ispirazione per i giovani in tutto il Regno. L’intero progetto, dalla progettazione alla costruzione, è stato portato a termine in soli 24 mesi grazie al lavoro dei team distribuiti nei diversi uffici di Populous, capaci di assicurare un coordinamento continuo con tutti gli stakeholder e di adattarsi ai processi costruttivi marocchini sotto la direzione dell’appaltatore Sgtm.

François Clément, Populous senior principal: “Lo Stadio Prince Moulay Abdellah è il nuovo gioiello del calcio internazionale, uno dei grandi stadi non solo del Marocco, ma di tutta l’Africa e oltre. Assicura un’eredità duratura attraverso strutture di eccellenza mondiale, miglioramenti in ambito di accessibilità per tifosi locali e internazionali, e un’esperienza di fruizione potenziata e maggiori ricavi. Grazie all’esperienza in design parametrico dei nostri diversi team, siamo riusciti a creare, per questo straordinario impianto, la facciata più ambiziosa mai realizzata fino ad oggi per uno stadio.”

La facciata del Prince Moulay Abdellah

Il design della facciata dello stadio è ispirato alle palme intrecciate che si allineano lungo i grandi viali di Rabat, e all’importante tradizione artigianale del Marocco, con i ricami “Point de Fès” e le altre tipiche decorazioni locali. Il suo scintillante profilo dorato si innalza dalla foresta di eucalipti della cintura verde della città – i polmoni meridionali di Rabat – incarnando lo spirito di innovazione e la forza tecnologica del Marocco che si apre verso l’Atlantico. Realizzata su 100.000 mq con un design parametrico, la facciata si articola in 19.200 triangoli di alluminio color champagne, ciascuno unico nelle dimensioni. Al tramonto, lo stadio offre uno spettacolare gioco di luci, mentre la facciata si illumina grazie a 70 km di strisce LED che avvolgono la struttura a spirale.

Il Catino dello Stadio

Il catino, cuore pulsante del Prince Moulay Abdellah Stadium, è progettato per connettere l’immensa passione dei tifosi marocchini con l’azione in campo. Un ampio corridoio aperto a sud conduce alla ripida tribuna “Kop” a due livelli che conta una capienza di 23.000 spettatori. Questa si configura come una delle aree tifosi più grandi d’Africa e d’Europa. I due livelli sovrapposti, con quello superiore che si protende di otto metri sull’inferiore, creano l’impressione di fluttuare sopra il campo, con una visuale diretta sulla porta.

Questa tribuna a due livelli – rivolta verso il campo, i giocatori e le altre tribune – funge da vero e proprio “altoparlante” per la passione dei tifosi. La tribuna ovest ospita VVIP, VIP, skybox e lounge, con al centro la Royal Box, mentre la tribuna est offre una combinazione versatile di lounge e skybox su tre livelli. Gli skybox, al secondo livello, formano un anello a U intorno al campo, offrendo una vista ottimizzata sia sul terreno di gioco che sulla vivace tribuna sud “Kop”. Questa configurazione porta un’energia travolgente nello stadio, ottimizzando l’esperienza dei tifosi in ogni settore.

Calendario/tempistiche dei lavori

La posa delle prime fondamenta dello stadio Prince Moulay Abdellah risale a settembre 2023, la progettazione e la realizzazione dello stadio da 68.700 posti sono state completate in soli 24 mesi. Tale rapidità è stata resa possibile dall’adattabilità e dalla prontezza di Populous, perfettamente integrata nel processo costruttivo marocchino guidato dalla Société Générale des Travaux du Maroc. Il coordinamento simultaneo dei diversi team di progettazione ha garantito un flusso costante di materiali e informazioni, consentendo di completare lo stadio Prince Moulay Abdellah entro i 24 mesi previsti per progettazione e costruzione.

Gli spazi pubblici

Il piazzale d’ingresso del Moulay Abdellah è un nuovo spazio pubblico per la città di Rabat, collegato con una moderna stazione ferroviaria che facilita l’accesso allo stadio e con altre infrastrutture che lo connettono ai quartieri di Hay Riad a est e ad Akkari a ovest.