Nel giorno della consegna del Pallone d’Oro a Parigi , a Marsiglia il Psg di Luis Enrique incassa il primo ko della stagione. A decidere l’incontro del Vélodrome è la rete al 5’ di Aguerd che regala così i tre punti all’OM di Roberto De Zerbi (espulso nel recupero) che vola così a quota nove dopo cinque turni di Ligue 1. Brusca frenata, invece, per i campioni in carica che ora condividono la vetta della classifica a quota 12 con Strasburgo, Lione e Monaco.

Psg ko a Marsiglia: De Zerbi fa festa con Aguerd

La sfida, che si sarebbe dovuta giocare ieri (domenica 21 settembre) ma è stata rinviata per allerta meteo, si apre col botto, con i padroni di casa che la sbloccano dopo appena cinque giri di lancette grazie al sigillo di Aguerd. Il Marsiglia a metà tempo va vicino al raddoppio colpendo la traversa con Gouiri e vedendosi annullare un gol per fuorigioco. La ripresa è tutta di marca Psg: gli ospiti sfiorano il pari in più occasioni ma complice una mira poco precisa e un super Rulli il Marsiglia riesce a tenere e al triplice fischio parte la festa al Vélodrome.

Marsiglia-Psg 1-0: tabellino e statistiche

Sporting Lisbona, tris al Moreirense

Nel posticipo del sesto turno del campionato portoghese, invece, i campioni in carica dello Sporting Lisbona liquidano con un netto 3-0 il Moreirense. Gli ospiti resistono fino al 76', quando Luis Suarez la sblocca dal dischetto. Nel finale un altro penalty di Gonçalves e il sigillo di Ioannidis rendono il passivo ancora più rotondo. Festa grande per i biancoverdi di Rui Borges che si portano così a -3 dal Porto capolista. I lusitani affronteranno in Champions League il Napoli mercoledì 1 ottobre alle ore 21 al Maradona mentre martedì 4 novembre, alla stessa ora, faranno visita alla Juve.

Sporting Lisbona-Moreirense 3-0: tabellino e statistiche