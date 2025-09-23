Tuttosport.com

Leoni ko, infortunio all’esordio: fuori in barella, Liverpool in ansia! Poker Real, Benfica beffato

Debutto da incubo per il difensore ex Parma mentre un super Chiesa trascina i Reds alla vittoria con due assist. Vincono ancora i blancos di Xabi Alonso
3 min
Leoni ko, infortunio all’esordio: fuori in barella, Liverpool in ansia! Poker Real, Benfica beffato© Getty Images
Esordio da incubo per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Il difensore ha debuttato con i Reds nella sfida di EFL Cup ad Anfield Road contro il Southampton ma la sua serata è durata poco più di un'ora a causa di un infortunio che sembra molto grave. L'ex Parma, infatti, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella lasciando in ansia il Liverpool. La squadra guidata da Slot ha comunque vinto la partita 2-1 ottenendo la qualificazione per gli ottavi di finale: protagonista della serata l'ex Juve Federico Chiesa, che ha fornito due assist (prima a Isak e poi a Ekitike nel finale per il definitivo 2-1). Passano al turno successivo anche Wolverhampton, che ha eliminato l'Everton, e Chelsea, che ha vinto 2-1 in rimonta in casa del Lincoln.

Avversarie Juve: vincono Real e Villarreal, Benfica beffato

Il Real Madrid sa solo vincere. Sesto successo di fila in campionato (settimo stagionale considerando anche la Champions League) per la formazione di Xabi Alonso, che vince 4-1 sul campo del Levante nel sesto turno di Liga e consolida il primo posto in classifica a punteggio pieno (18 punti). I blancos, avversari della Juve in Champions, vanno avanti con Vinicius al 28' e raddoppiano al 38' del primo tempo con Mastrantuono. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze ma il Real dilaga con la doppietta di Mbappé (un gol su rigore). Vince in trasferta anche il Villarreal, prossimo avversario della Juve in Europa: 2-1 sul campo del Siviglia grazie alle reti di Oluwaseyi e Solomon. Pareggio, invece, per il Benfica di Barrenechea, altro rivale della Vecchia Signora nella fase campionato della Champions, che non va oltre l'1-1 in casa contro il Rio Ave nel match valido per la massima serie portoghese. Succede tutto nel finale: Sudakov porta avanti all'87' i padroni di casa, che però incassano il pareggio nel recupero.

Gli altri risultati di Liga

All'Estadio San Mames, finisce 1-1 Athletic Bilbao-Girona: Jauregizar risponde all'iniziale vantaggio degli ospiti, firmato da Ounahi. All'RCDE Stadium, invece, si chiude sul 2-2 la sfida Espanyol-Valencia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero