Leoni ko, infortunio all’esordio: fuori in barella, Liverpool in ansia! Poker Real, Benfica beffato

Avversarie Juve: vincono Real e Villarreal, Benfica beffato
Il Real Madrid sa solo vincere. Sesto successo di fila in campionato (settimo stagionale considerando anche la Champions League) per la formazione di Xabi Alonso, che vince 4-1 sul campo del Levante nel sesto turno di Liga e consolida il primo posto in classifica a punteggio pieno (18 punti). I blancos, avversari della Juve in Champions, vanno avanti con Vinicius al 28' e raddoppiano al 38' del primo tempo con Mastrantuono. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze ma il Real dilaga con la doppietta di Mbappé (un gol su rigore). Vince in trasferta anche il Villarreal, prossimo avversario della Juve in Europa: 2-1 sul campo del Siviglia grazie alle reti di Oluwaseyi e Solomon. Pareggio, invece, per il Benfica di Barrenechea, altro rivale della Vecchia Signora nella fase campionato della Champions, che non va oltre l'1-1 in casa contro il Rio Ave nel match valido per la massima serie portoghese. Succede tutto nel finale: Sudakov porta avanti all'87' i padroni di casa, che però incassano il pareggio nel recupero.