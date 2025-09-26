Ex Arsenal muore dopo un incidente in campo: aveva 21 anni 

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Billy Vigar , giovane attaccante inglese classe 2003, morto a seguito dei danni cerebrali riportati durante la partita del suo Chichester City contro il Wingate and Finchley , valida per la Isthmian Premier Division, settima serie inglese ed equivalente della Prima Categoria in Italia. Secondo quanto emerso, nel tentativo di tenere la palla in campo Vigar avrebbe sbattuto la fronte contro un muro di cemento dopo essere scivolato sul terreno di gioco. L'incontro è stato subito sospeso per permettere le cure al ragazzo, che è stato in coma per 5 giorni a causa del grave trauma cranico e di una seria lesione cerebrale , ma non ce l'ha fatta. Era cresciuto nel settore giovanile dell' Arsenal , poi aveva giocato con il Derby County , con l' Eastbourne Borough e l' Hastings United prima del trasferimento al Chichester. Il Chichester City si è stretto intorno ai familiari di Billy: "È con grande tristezza che il Chichester City Football Club conferma la scomparsa di Billy Vigar. Chiediamo che la privacy della sua famiglia venga rispettata in questo momento così difficile. Riposa in pace, Billy. Per sempre nei cuori di tutti noi del Chichester City Football Club".

Il cordoglio dell'Arsenal

Anche l'Arsenal, squadra in cui Vigar è cresciuto, ha voluto ricordarlo con un lungo messaggio: "Tutto lo staff dell'Arsenal Football Club è profondamente addolorato per la tragica scomparsa dell'attaccante del Chichester City ed ex giocatore dell'Accademia dell'Arsenal, Billy Vigar. Billy è entrato a far parte della nostra Accademia all'età di 14 anni, dopo essere stato scoperto dal club della sua città natale, l'Hove Rivervale FC, e si è distinto come attaccante all'Hale End, segnando 17 gol nella sua stagione d'esordio. Nel 2020, le sue prestazioni gli sono valse una borsa di studio e si è unito a noi a tempo pieno per la stagione 2020/21, insieme ad altri giocatori come Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patino e Brook Norton-Cuffy. Veloce, potente e fortemente determinato, la sua prima stagione da borsista è stata rovinata da un grave infortunio al tendine del ginocchio, ma ha recuperato nella seconda, segnando quattro gol in 18 presenze nella Under 18 e firmando un contratto da professionista con il club alla fine della stagione 2021/22. Billy ha continuato a giocare per noi nella PL2 e nell'EFL Trophy, dimostrandosi una risorsa preziosa in tutte le posizioni di attacco e sostituendo anche in difesa: la sua versatilità dimostra il suo impegno nei confronti dello staff tecnico e della sua squadra. Ha giocato in prestito al Derby County e all'Eastbourne Borough e alla fine della stagione 2023/24 è tornato nella sua nativa costa meridionale, firmando per l'Hastings United, prima di trasferirsi al Chichester proprio il mese scorso. Oltre che per il suo notevole talento, Billy sarà sempre ricordato per il suo amore per il gioco, l'orgoglio di rappresentare la nostra squadra di calcio - una volta definì il giorno in cui fu scoperto dai nostri scout come “il più importante della sua vita” - e per il suo carattere amato dai compagni di squadra e dagli allenatori. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia Vigar e ai suoi numerosi amici in questo momento estremamente difficile", si legge sul sito dei Gunners.