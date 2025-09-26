Il Marsiglia di Benatia rimonta a Strasburgo. Mbangula travolto, poker Bayern e Kane scatenato

Il Marsiglia concede il bis. Dopo il successo sul Psg, che ha visto Roberto De Zerbi rimediare la prima espulsione in carriera e dunque sostituito dal vice Andrea Maldera, i Focesi ribaltano in trasferta il vantaggio dello Strasburgo grazie alle reti nel finale di Pierre-Emerick Aubameyang (78') e Michael Murillo (91'): padroni di casa a segno con Abdoul Ouattara (49'). La classifica riporta ora 12 punti che valgono il comando della classifica davanti a Monaco e Psg - che sabato 27 saranno impegnati rispettivamente contro Lorient e Auxerre - mentre la formazione di Liam Rosenior rimedia il secondo ko in campionato dopo un buon avvio di stagione.