Il Marsiglia di Benatia rimonta a Strasburgo. Mbangula travolto, poker Bayern e Kane scatenato

Il Marsiglia concede il bis. Dopo il successo sul Psg, che ha visto Roberto De Zerbi rimediare la prima espulsione in carriera e dunque sostituito dal vice Andrea Maldera, i Focesi ribaltano in trasferta il vantaggio dello Strasburgo grazie alle reti nel finale di Pierre-Emerick Aubameyang (78') e Michael Murillo (91'): padroni di casa a segno con Abdoul Ouattara (49'). La classifica riporta ora 12 punti che valgono il comando della classifica davanti a Monaco e Psg - che sabato 27 saranno impegnati rispettivamente contro Lorient e Auxerre - mentre la formazione di Liam Rosenior rimedia il secondo ko in campionato dopo un buon avvio di stagione.
Poker Bayern, pari Espanyol
Quinto successo consecutivo per il Bayern Monaco, che si aggiudica la sfida interna contro il Werder Brema valida per l'anticipo della 5ª giornata di Bundesliga. Gli uomini di Vincent Kompany, già reduci dal successo sull'Hoffenheim - e prima ancora dall'esordio vincente in Champions League contro il Chelsea - si impongono con il finale di 4-0: reti di Jonathan Tah (22'), Harry Kane (45' rig., 65'), Konrad Laimer (87'). L'ex Tottenham sale a quota 10 marcature in campionato: la 15ª stagionale dopo le reti messe a segno in Europa, Coppa di Germania e Supercoppa. L'agenda dei bavaresi, che si mantengono dunque al comando con 15 punti davanti al Borussia Dortmund, prevede ora il ritorno in Champions contro il Pafos in programma il 30 settembre a Kolossi, Cipro. Samuel Mbangula e compagni - fermi con 4 punti in classifica - saranno invece impegnati in casa contro il St. Pauli sabato 4 ottobre. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Girona ed Espanyol valida per la 7ª giornata di Liga.