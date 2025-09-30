Ramsey convocato dal Galles dopo 13 mesi: "Sta bene, lo ammiro moltissimo"

Aaron Ramsey torna tra i convocati del Galles dopo 13 mesi d'assenza . L'ex centrocampista della Juventus, ora in forza ai Pumas UNAM in Messico, tornerà a vestire la maglia della sua nazionale dopo oltre un anno di assenza. L'ultima presenza del classe 1990 con la formazione gallese risale al 9 settembre 2024 contro il Montenegro in Uefa Nations League. Poi l'infortunio alla coscia lo ha tenuto fermo per gran parte della scorsa stagione e adesso, dopo un buon avvio di stagione in Liga MX Apertura con 6 presenze e un gol, il CT lo ha inserito nei 27 convocati per le sfide contro Inghilterra e Belgio.

Il ct Bellamy: "Ha la testa, quella non se ne andrà mai"

Il CT del Galles, Craig Bellamy, ha voluto commentare il ritorno di Ramsey tra i convocati: "Sta bene fisicamente. Non ho mai avuto questo lusso con lui. Se ripenso a quella prima partita contro la Turchia nel settembre 2024, è stato immenso. Ha la testa, e quella non se ne andrà mai. Abbiamo giocatori di gamba attorno a lui che potrebbero trarre grande beneficio dalle sue caratteristiche. Ho visto un giocatore in forma che ha ancora molto da offrire nel nostro modo di giocare. Lo ammiro moltissimo".

I convocati del Galles per gli impegni di ottobre

Portieri: Karl Darlow (Leeds), Adam Davies (Sheff Utd), Tom King (Everton).

Difesori: Ben Cabango (Swansea), Jay Dasilva (Coventry), Ben Davies (Tottenham), Ronan Kpakio (Cardiff), Chris Mepham (West Brom), Dylan Lawlor (Cardiff), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottm Forest), Ethan Ampadu (Leeds)-

Centrocampisti: Jordan James (Leicester, on loan from Rennes), Josh Sheehan (Bolton), Aaron Ramsey (Pumas UNAM), Joel Colwill (Cardiff).

Attaccanti: David Brooks (Bournemouth), Sorba Thomas (Stoke), Harry Wilson (Fulham), Nathan Broadhead (Wrexham), Liam Cullen (Swansea), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Birmingham, on loan from Liverpool), Daniel James (Leeds), Brennan Johnson (Tottenham), Kieffer Moore (Wrexham).