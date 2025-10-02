Stati Uniti, McKennie e Pulisic convocati da Pochettino per le sfide con Ecuador e Australia

"Christian sta benissimo, è un grande giocatore, in questo momento direi che il più importante per noi. Gioca in una squadra come il Milan dove bisogna sempre dare il massimo e dove si è sempre sotto pressione. Sta facendo molto bene e noi siamo felici di vedere i suoi gol, i suoi asisst, adesso tocca a noi cercare di farlo arrivare ai Mondiali nelle migliori condizioni". In queste parole tutta la stima di Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, nei confronti di Christian Pulisic. Superati i momenti di scarsa comprensione della scorsa estate, tra i due c'è stato un chiarimento e il mancato sì del rossonero per la Gold Cup. L'attaccante del Milan è stato convocati, così come il centrocampista della Juventus, Wenston McKennie, per le due amichevoli che attendono gli Usa: contro l'Ecuador il 10 ad Austin e contro l'Australia il 14 a Commerce City, Colorado.
I convocati degli Stati Uniti
Portieri: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Patrick Schulte (Columbus Crew), Matt Turner (New England Revolution)
Difensori: Max Arfsten (Columbus Crew), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Alex Freeman (Orlando City), Mark McKenzie (Tolosa), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati)
Centrocampisti: Brenden Aaronson (Leeds United), Diego Luna (Real Lago Salato), Weston McKennie (Juventus), Aidan Morris (Middlesbrough), Cristian Roldan (Seattle Sounders), James Sands (St.Pauli), Tanner Tessmann (Olympique Lione), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Attaccanti: Patrick Agyemang (Derby County), Folarin Balogun (Monaco), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsiglia), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club America)