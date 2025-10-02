Stati Uniti, McKennie e Pulisic convocati da Pochettino per le sfide con Ecuador e Australia

"Christian sta benissimo, è un grande giocatore, in questo momento direi che il più importante per noi. Gioca in una squadra come il Milan dove bisogna sempre dare il massimo e dove si è sempre sotto pressione. Sta facendo molto bene e noi siamo felici di vedere i suoi gol, i suoi asisst, adesso tocca a noi cercare di farlo arrivare ai Mondiali nelle migliori condizioni". In queste parole tutta la stima di Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, nei confronti di Christian Pulisic. Superati i momenti di scarsa comprensione della scorsa estate, tra i due c'è stato un chiarimento e il mancato sì del rossonero per la Gold Cup. L'attaccante del Milan è stato convocati, così come il centrocampista della Juventus, Wenston McKennie, per le due amichevoli che attendono gli Usa: contro l'Ecuador il 10 ad Austin e contro l'Australia il 14 a Commerce City, Colorado.