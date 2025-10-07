Sané, disavventura all'Oktoberfest per l'ex Bayern: "Insultato e spintonato"

Leroy Sané , attaccante della nazionale tedesca e nuovo acquisto del Galatasaray dopo il trasferimento estivo dal Bayern Monaco, si è reso protagonista di un episodio spiacevole durante un breve ritorno in Germania. Il calciatore era a Monaco per partecipare all' Oktoberfest , tradizionale festa della birra molto amata anche dai calciatori. Tuttavia, il clima festoso è stato interrotto da un momento di tensione. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Sané è stato coinvolto in una rissa con un tifoso del Bayern , proprio nella città dove ha militato per diverse stagioni. L’episodio ha avuto luogo nella notte tra domenica e lunedì, gettando un’ombra su quello che doveva essere solo un momento di svago.

Cos'è successo a Sané all'Oktoberfest

Secondo la ricostruzione dei media tedeschi, tutto è iniziato con una serie di provocazioni verbali rivolte a Sané da parte di un tifoso del Bayern Monaco. L’uomo avrebbe insultato personalmente il calciatore e offeso anche il suo attuale club, il Galatasaray. La situazione è poi degenerata quando il tifoso avrebbe spintonato l’attaccante. A quel punto è nata una breve colluttazione tra i due. Sané ha commentato l’episodio con parole di rammarico: "Sono stato a lungo provocato e insultato personalmente. Anche il mio team, il Galatasaray, è stato offeso. Poi sono stato pure spintonato ed è nata una rissa. Avrei dovuto mantenere la calma e lasciar perdere: è una lezione che mi porterò dietro". Una dichiarazione che mostra consapevolezza e volontà di trarre insegnamento da quanto accaduto.