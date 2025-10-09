Asamoah si rompe il collo in partita, infortunio shock: "È a rischio paralisi". Cosa è successo

Il centrocampista togolese Samuel Asamoah ha subito un gravissimo infortunio durante una partita del campionato di seconda divisione cinese. Il calciatore, in forza al Guangxi Pingguo, si è procurato una frattura al collo dopo essere finito violentemente contro un cartellone pubblicitario a bordocampo. L’incidente è avvenuto in seguito a un contatto fisico con un avversario mentre i due erano impegnati in un duello per il possesso del pallone. Asamoah è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono state giudicate inizialmente molto serie, al punto da temere una possibile paralisi. A riportarlo è stato direttamente il club cinese, che ha confermato la gravità del trauma e la possibilità che la carriera del giocatore sia a rischio. Nelle ore successive all’operazione, la società ha comunicato che le condizioni sono "stabili", ma la prognosi resta riservata.