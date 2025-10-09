Tuttosport.com

Asamoah si rompe il collo in partita, infortunio shock: "È a rischio paralisi". Cosa è successo

Il giocatore del Guangxi Pingguo portato in ospedale e operato d'urgenza: "Condizioni stabili"
2 min
Asamoah
Asamoah si rompe il collo in partita, infortunio shock: "È a rischio paralisi". Cosa è successo© Redazione

Il centrocampista togolese Samuel Asamoah ha subito un gravissimo infortunio durante una partita del campionato di seconda divisione cinese. Il calciatore, in forza al Guangxi Pingguo, si è procurato una frattura al collo dopo essere finito violentemente contro un cartellone pubblicitario a bordocampo. L’incidente è avvenuto in seguito a un contatto fisico con un avversario mentre i due erano impegnati in un duello per il possesso del pallone. Asamoah è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono state giudicate inizialmente molto serie, al punto da temere una possibile paralisi. A riportarlo è stato direttamente il club cinese, che ha confermato la gravità del trauma e la possibilità che la carriera del giocatore sia a rischio. Nelle ore successive all’operazione, la società ha comunicato che le condizioni sono "stabili", ma la prognosi resta riservata.

Asamoah, cos'è successo

Le immagini televisive dell’incontro mostrano chiaramente la dinamica dell'incidente: Asamoah, 31 anni, è stato spinto da un avversario durante una fase concitata di gioco, ed è caduto rovinosamente fuori dal campo, sbattendo con violenza la testa contro un cartellone a Led posizionato molto vicino alla linea laterale. L’urto ha provocato una frattura cervicale e ha causato danni significativi ai nervi spinali. Subito dopo l’impatto, il giocatore è rimasto a terra immobile, suscitando grande preoccupazione tra compagni, avversari e staff medico. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il centrocampista è stato trasportato in una struttura ospedaliera specializzata, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la colonna vertebrale. Il Guangxi Pingguo ha fatto sapere che "è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa". Oltre a dover rinunciare al resto della stagione, Asamoah potrebbe vedere la sua carriera compromessa in modo permanente.

