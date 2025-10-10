"Una nazionale di pizzaioli, mai visto squadre cosi scarse": l'ex bomber Toro umilia San Marino

E' scoppiato un piccolo caso mediatico in Austria : nella vittoria per 10-0 contro la nazionale del San Marino , Arnautovic ha calato il poker di reti diventando così il miglior marcatore di sempre della nazionale austriaca. L'ex punta di Inter e Bologna , con 45 reti in 128 presenze, ha superato il leggendario Toni Polster , fermo a 44 gol in 95 partite tra il 1982 e il 2000. Durante un'intervista, l'ex attaccante dell'Austria ai Mondiali di Italia 90 ha ironizzato sul reale valore della nazionale affrontata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 .

Le parole di Polster

“Avevo detto che avrebbe battuto il record, sono contento per lui”, ha dichiarato Polster, che ricorda: “Marko ha giocato molte più partite internazionali di me”. L’ex attaccante austriaco c'è andato pesante sulla nazionale di San Marino: “Questa squadra non ha posto sulla scena internazionale. È una squadra da pizzaioli, non una nazionale. Non ho mai visto una squadra così scarsa".