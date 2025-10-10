"Una nazionale di pizzaioli, mai visto squadre cosi scarse": l'ex bomber Toro umilia San Marino

E' scoppiato un piccolo caso mediatico in Austria: nella vittoria per 10-0 contro la nazionale del San Marino, Arnautovic ha calato il poker di reti diventando così il miglior marcatore di sempre della nazionale austriaca. L'ex punta di Inter e Bologna, con 45 reti in 128 presenze, ha superato il leggendario Toni Polster, fermo a 44 gol in 95 partite tra il 1982 e il 2000. Durante un'intervista, l'ex attaccante dell'Austria ai Mondiali di Italia 90 ha ironizzato sul reale valore della nazionale affrontata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.
Le parole di Polster
“Avevo detto che avrebbe battuto il record, sono contento per lui”, ha dichiarato Polster, che ricorda: “Marko ha giocato molte più partite internazionali di me”. L’ex attaccante austriaco c'è andato pesante sulla nazionale di San Marino: “Questa squadra non ha posto sulla scena internazionale. È una squadra da pizzaioli, non una nazionale. Non ho mai visto una squadra così scarsa".