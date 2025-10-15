"Ho un incubo da sempre": Bale a cuore aperto, la frase che fa capire tutto

"C'è una cosa che mi ha sempre spaventato. Si legge in giro di persone che finiscono la propria carriera da professionista e vanno in bancarotta , non sanno come gestire i loro soldi. Molti atleti conducono uno stile di vita molto lussuoso: io cerco di non farlo". In un'intervista a Front Office Sports, Gareth Bale si è espresso così sulla vita di un atleta professionista una volta terminata la carriera sportiva. Il fuoriclasse gallese, ritiratosi dal calcio giocato nel 2023, ha ammesso di aver "sempre avuto un occhio su come sarebbe stata la mia vita dopo il calcio. Quando smetto, non prendo più lo stipendio. Penso a come la gente pianifica la propria vita. Ho sempre cercato di diversificare, di investire i miei soldi in varie cose, in modo tale che se un pilastro viene abbattuto o non funziona, l'intero edificio non crollerà".

Gareth Bale oggi

Al termine dell'attività da professionista è sempre importante scegliere cosa fare, per non sperperare i soldi guadagnati in carriera. C'è chi si dedica a tutt'altro, perché magari ha passioni particolari, c'è chi nel calcio preferisce intraprendere una carriera da allenatore o da dirigente, ma anche chi, nello sport in generale, va a lavorare in televisione come opinionista o commentatore. È il caso di Bale, che una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato a collaborare con TNT Sports in qualità di opinionista, seppur occasionalmente, com'è avvenuto per esempio nella finale di Europa League dello scorso 21 maggio. Il gallese è sempre stato anche un grandissimo appassionato di golf: famoso l'episodio in cui sventolò la bandiera con scritto "Wales. Golf. Madrid. In that order", che chariva quali fossero le sue priorità.

I rumors sul Cardiff

In merito alle voci sull'acquisto del Cardiff, club della sua città natale e che attualmente milita in League One, l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid ha risposto così: "È un club in declino da qualche anno ma che ha un potenziale enorme. Non vediamo l'ora di ricevere una risposta, ci piacerebbe che il club diventasse di nostra proprietà e che tornasse al suo posto", ha concluso Bale, il cui patrimonio netto stimato da Wales Online si aggira attorno ai 120 milioni di sterline.