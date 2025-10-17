Mayulu salva Luis Enrique ma il Psg non vince più: pari show con la favola Strasburgo

PARIGI (Francia) - I campioni in carica del Paris Saint-Germain aprono l'8ª giornata della Ligue1 firmando il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Lilla, al Parco dei Principi finisce per 3-3 in rimonta contro la rivelazione Strasburgo (2° in classifica e prima a schierare una formazione di classe 2000 nella prima giornata)! Il Psg sblocca subito la partita grazie alla rete al 6' di Barcola su assist di Doue ma prima dell'intervallo gli ospiti la ribaltano: pareggio al 27' di Penichelli e gol del vantaggio al 41' di Moreira per andare negli spoigliatoi sul 2-1. Ci si aspetta la reazione dei campioni d'Europa ma al 49' ancora Penichelli a far male ai padroni di casa firmando la doppietta ed il clamoroso 3-1. Spalle al muro il Paris reagisce: al 58' Goncalo Ramos non fallisce il rigore del 2-3 e al 79' colpo di testa vincente di Mayulu per il pareggio!

La squadra di Luis Enrique (16 punti) resta il comando della classifica (17 punti a +1 sullo Strasburgo) ma rischia anche il doppio sorpasso da parte dal Marsiglia di De Zerbi e dal Lione di Fonseca con queste ultime (entrambe a quota 15) che giocheranno sabato rispettivamente in casa contro il Le Havre e a Nizza.