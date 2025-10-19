Colpo United a Liverpool: quarto ko di fila per Slot! Bentancur non basta al Tottenham

Colpo grosso del Manchester United che espugna l'Anfield Road: Mbeumo e Maguire nel finale regalano i tre punti a Ruben Amorim che batte così il Liverpool . Di Gakpo la rete del momentaneo pari dei Reds. Quarta sconfitta consecutiva per Arne Slot dopo i ko contro Crystal Palace, Galatasaray (in Champions League), Chelsea e oggi Manchester United. In classifica, i padroni di casa scivolano al terzo posto restando ancorati a quota 15 punti mentre i Red Devils salgono in nona posizione a quota 13.

Tottenham ko, non basta Bentancur

Colpo dell'Aston Villa all'Hotspur Stadium, dove il Tottenham si fa rimontare e perde 2-1. Spurs avanti dopo 5 minuti con l'ex Juve Bentancur ma la formazione di Emery prima trova il pari con Rogers (37') e poi la ribalta con Buendia (77') per quello che è il terzo successo consecutivo della formazione di Birmingham. In classifica, gli Spurs scivolano al sesto posto, fermi a 14 punti mentre i Villans salgono a quota 12 agganciando il decimo posto.