Marinakis, il "mangiallenatori" più grande: dopo Postecoglou c'è pure un italiano

Coach eater, mangia allenatori. O anche coach firer, letteralmente sparatore di allenatori. Mai più azzeccato potrebbe essere il soprannome del vulcanico, ambizioso, turbolento, pirotecnico imprenditore greco Evánghelos Marinakis , classe ‘67, uno degli armatori più potenti del mondo. Patrimonio stimato in oltre 5 miliardi di dollari . Il nuovo Onassis. Ma anche tycoon, editore, uomo politico. Paragonato a Berlusconi da Donald Trump. E (soprattutto) presidente nel Nottingham Forest e dell’Olympiacos Pireo , squadra della sua città natale di cui è stato anche consigliere comunale. Sabato ha licenziato sul campo – cioè pochi minuti dopo lo 0-3 interno subìto contro il Chelsea – il tecnico australiano (nato ad Atene) Ánghelos Postecoglou . Lo aveva chiamato al posto del portoghese Nuno Espírito Santo soltanto 39 giorni prima. E siamo appena a ottobre...

La storia di Evánghelos Marinakis

D’altronde la classifica piange: i rossi, che la scorsa stagione hanno fallito per un sol punto il piazzamento in Champions, occupano ora il 18° posto su 20 con 5 punti incamerati in 8 giornate (ancor peggiore il ruolino di Postecoglou: 1 pareggio e 4 sconfitte in campionato, eliminazione dalla Coppa di Lega, un pari e un ko interno in Europa League). Urgeva una scossa. Marinakis giunse 8 anni fa a Nottingham. Rilevò il pacchetto azionario del club (vincitore di due Coppe Campioni nel 1979 e ’80) riportandolo nella massima serie dopo 23 anni.

Gli allenatori esonerati

Dal 2019 ha esonerato 6 tecnici: il franco-tunisino Lamouchi (ex centrocampista di Parma, Inter e Genoa), l’irlandese-ghanese Hughton, il gallese Cooper, il basco Karanka, il lusitano-saotomense Espírito Santo e adesso, appunto, Postecoglou. All’Olympiacos, comprato nel giugno 2010, fece ancor peggio: a parte i suoi proverbiali inseguimenti agli arbitri, dette il benservito allo spagnolo Míchel dopo 4 vittorie consecutive nel campionato 2014-’15 con la squadra 2ª a un solo punto dalla vetta ma soprattutto campione in carica da 2 anni di fila... In precedenza non aveva permesso al tedesco Lienen, anch’egli licenziato in tronco, di salire sul charter dell’Olympiacos che avrebbe riportato la squadra in Grecia dopo il ko a Tel Aviv contro il Maccabi costato l’eliminazione in Europa League. In totale ha cacciato dal Pireo 15 allenatori, 2 dei quali si sono dimessi o meglio consigliati a far le valigie...