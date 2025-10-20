Marinakis, il "mangiallenatori" più grande: dopo Postecoglou c'è pure un italiano

Coach eater, mangia allenatori. O anche coach firer, letteralmente sparatore di allenatori. Mai più azzeccato potrebbe essere il soprannome del vulcanico, ambizioso, turbolento, pirotecnico imprenditore greco Evánghelos Marinakis, classe ‘67, uno degli armatori più potenti del mondo. Patrimonio stimato in oltre 5 miliardi di dollari. Il nuovo Onassis. Ma anche tycoon, editore, uomo politico. Paragonato a Berlusconi da Donald Trump. E (soprattutto) presidente nel Nottingham Forest e dell’Olympiacos Pireo, squadra della sua città natale di cui è stato anche consigliere comunale. Sabato ha licenziato sul campo – cioè pochi minuti dopo lo 0-3 interno subìto contro il Chelsea – il tecnico australiano (nato ad Atene) Ánghelos Postecoglou. Lo aveva chiamato al posto del portoghese Nuno Espírito Santo soltanto 39 giorni prima. E siamo appena a ottobre...
La storia di Evánghelos Marinakis
D’altronde la classifica piange: i rossi, che la scorsa stagione hanno fallito per un sol punto il piazzamento in Champions, occupano ora il 18° posto su 20 con 5 punti incamerati in 8 giornate (ancor peggiore il ruolino di Postecoglou: 1 pareggio e 4 sconfitte in campionato, eliminazione dalla Coppa di Lega, un pari e un ko interno in Europa League). Urgeva una scossa. Marinakis giunse 8 anni fa a Nottingham. Rilevò il pacchetto azionario del club (vincitore di due Coppe Campioni nel 1979 e ’80) riportandolo nella massima serie dopo 23 anni.
Gli allenatori esonerati
Dal 2019 ha esonerato 6 tecnici: il franco-tunisino Lamouchi (ex centrocampista di Parma, Inter e Genoa), l’irlandese-ghanese Hughton, il gallese Cooper, il basco Karanka, il lusitano-saotomense Espírito Santo e adesso, appunto, Postecoglou. All’Olympiacos, comprato nel giugno 2010, fece ancor peggio: a parte i suoi proverbiali inseguimenti agli arbitri, dette il benservito allo spagnolo Míchel dopo 4 vittorie consecutive nel campionato 2014-’15 con la squadra 2ª a un solo punto dalla vetta ma soprattutto campione in carica da 2 anni di fila... In precedenza non aveva permesso al tedesco Lienen, anch’egli licenziato in tronco, di salire sul charter dell’Olympiacos che avrebbe riportato la squadra in Grecia dopo il ko a Tel Aviv contro il Maccabi costato l’eliminazione in Europa League. In totale ha cacciato dal Pireo 15 allenatori, 2 dei quali si sono dimessi o meglio consigliati a far le valigie...
Nottingham Forest, il post Postecoglou
Il nome del nuovo allenatore del Forest è atteso a brevissimo anche perché giovedì i rossi affronteranno al City Ground il Porto capolista nella 3ª giornata del girone unico di Europa League. Stabile l’inglese Sean Dyche (esonerato a gennaio dall’Everton) però non s’escludono i portoghesi Pedro Martins (ex Olympiacos oggi in Qatar all’Al Gharafa) e soprattutto Marco Silva (ex campione di Grecia con l’Olympiacos, in carica al Fulham dal 2021) il quale può liberarsi pagando una clausola di 8 milioni di sterline. Ma i soldi non sono mai stati un problema per Marinakis. Ecco perché s’è parlato pure dell’avido Roberto Mancini, disoccupato dopo l’esonero dalla Nazionale dell’Arabia Saudita.
