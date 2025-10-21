"Pogba, queste cose non funzionano". Klopp, lo United e tutto il dolore: "Non riesco a parlarne"

Jurgen Klopp al Manchester United. Non è un indizio di mercato, perché il tecnico ha ribadito che non allenerà nessun'altra squadra inglese dopo i tanti anni al Liverpool, ma è ciò che sarebbe potuto accadere nel 2013. I Red Devils cercavano il sostituto di Sir Alex Ferguson, che aveva appena lasciato dopo ben 27 anni, e la scelta era ricaduta proprio sull'allenatore tedesco: "L'anno in cui Sir Alex Ferguson andò in pensione, mi contattarono. Erano interessati e lo ero anch'io. Ma era il momento sbagliato: avevo una squadra sensazionale al Dortmund, avevo un contratto e non me ne sarei andato per nessuno", ha rivelato Klopp al podcast "Diary of a CEO".
"Lo United non era il mio progetto"
Klopp è entrato più nel dettaglio, svelando dei retroscena che lo hanno spinto a rifiutare la proposta dello United: "Le persone in quella conversazione mi hanno detto cose che non mi sono piaciute. Lo United era così grande che "compriamo tutti i giocatori che vogliamo, prendiamo tutto" e io ero lì ad ascoltare... Non era il mio progetto". Poi ha fatto anche il nome di alcuni giocatori che avrebbero fatto ritorno a Manchester: "A quel tempo, nel 2013, non volevo riportare indietro, ad esempio, Paul Pogba: è un giocatore sensazionale, ma queste cose di solito non funzionano. O Cristiano Ronaldo: sappiamo tutti che insieme a Messi è il miglior giocatore del mondo, ma riportarlo indietro non aiuta mai".
L'approdo al Liverpool
Soltanto due anni più tardi Klopp decise di accettare la chiamata del Liverpool. Arrivò in realtà a stagione iniziata, al posto dell'esonerato Brendan Rogers: il primo anno non si piazzò bene in campionato ma arrivò fino alla finale di Europa League, persa con il Siviglia. Ma dal secondo anno le cose cambiarono. "Al Liverpool era puro calcio: il progetto che faceva per me", ha detto Klopp. Nel 2019 la vittoria della Champions, l'anno successivo la conquista della Premier League che mancava da 30 anni. Nel 2024 la decisione di lasciare: ora è responsabile del calcio globale presso la Red Bull.
Il ritorno in panchina
Klopp al momento non ha nessuna intenzione di allenare, men che meno una squadra inglese. L'unica che fa eccezione è proprio il Liverpool, dove non esclude a priori un ritorno: "Teoricamente è possibile". Ma dopo tanti anni di carriera si sta prendendo una pausa dalla panchina e ritiene che sia la scelta giusta: "Amo quello che faccio ora. Alleno, ma è diverso, non sono i giocatori. Non mi manca stare sotto la pioggia per due ore e mezza o tre. Non mi manca nemmeno andare alle conferenze stampa tre volte a settimana o stare nello spogliatoio: ho allenato circa 1080 partite, quindi ci stavo molto spesso, non voglio morire nello spogliatoio. Ho 58 anni. Questo significa che potrei prendere una decisione tra qualche anno. Non lo so, posso solo vedere cosa mi riserva il futuro".
Su Jota: "Non riesco a parlarne"
Klopp ha parlato anche di Diogo Jota. O meglio, ci ha provato, perché ammette di non riuscire ancora a "parlarne in modo appropriato. Non riesco a immaginare lo spogliatoio senza di lui. È così difficile. Ho ricevuto un messaggio quella mattina: "Capo, ho brutte notizie". Poi un altro messaggio da un amico di Liverpool e... non potevo crederci. Era semplicemente impossibile. So esattamente dove mi trovavo e per quanto tempo sono rimasto seduto lì senza dire una parola. È un membro della famiglia, tutti volevano che giocasse i successivi 10 anni al Liverpool. È un giocatore completo, in tutti i ruoli, sa giocare a calcio in modo intelligente. Devo dire che è un ragazzo davvero speciale". Klopp ritiene che la tragedia di Jota abbia influenzato le sessione di mercato dei Reds: "Sarebbe stata completamente diversa. Bisogna sistemare le cose che non ci si aspettava di dover affrontare. E ora ci troviamo di fronte a una sessione di calciomercato in cui si acquistano tanti giocatori. Non era questo il piano, ne sono abbastanza sicuro", ha concluso.
