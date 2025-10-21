"Pogba, queste cose non funzionano". Klopp, lo United e tutto il dolore: "Non riesco a parlarne"

Su Jota: "Non riesco a parlarne"

Klopp ha parlato anche di Diogo Jota. O meglio, ci ha provato, perché ammette di non riuscire ancora a "parlarne in modo appropriato. Non riesco a immaginare lo spogliatoio senza di lui. È così difficile. Ho ricevuto un messaggio quella mattina: "Capo, ho brutte notizie". Poi un altro messaggio da un amico di Liverpool e... non potevo crederci. Era semplicemente impossibile. So esattamente dove mi trovavo e per quanto tempo sono rimasto seduto lì senza dire una parola. È un membro della famiglia, tutti volevano che giocasse i successivi 10 anni al Liverpool. È un giocatore completo, in tutti i ruoli, sa giocare a calcio in modo intelligente. Devo dire che è un ragazzo davvero speciale". Klopp ritiene che la tragedia di Jota abbia influenzato le sessione di mercato dei Reds: "Sarebbe stata completamente diversa. Bisogna sistemare le cose che non ci si aspettava di dover affrontare. E ora ci troviamo di fronte a una sessione di calciomercato in cui si acquistano tanti giocatori. Non era questo il piano, ne sono abbastanza sicuro", ha concluso.