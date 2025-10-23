Messi "è a casa": rinnovo ufficiale con l'Inter Miami nel nuovo stadio

“È a casa”. Con queste parole e un video emozionante pubblicato sui social, l’ Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Lionel Messi , che prolunga la sua avventura in MLS fino al dicembre 2028. Il fuoriclasse argentino, approdato negli Stati Uniti nell’estate del 2023, continuerà dunque a vestire la maglia rosa del club per altre tre stagioni, diventando sempre più il volto del progetto sportivo e mediatico della franchigia. Nel 2025 Messi ha vissuto un’annata straordinaria: 29 gol e 19 assist in 28 partite di regular season, numeri che confermano la sua capacità di incidere come pochi nella storia del calcio moderno. A 38 anni, il campione di Rosario dimostra che la passione e la qualità restano intatte, spingendo ancora lontano l’orizzonte del ritiro.

Il simbolo del progetto Inter Miami e del nuovo Freedom Park

Con il nuovo accordo, Messi si lega indissolubilmente all’ambizioso piano di crescita dell’Inter Miami, guidato da Jorge Mas e David Beckham. L’annuncio è stato accompagnato da un video girato all’interno del cantiere del Freedom Park, il futuro stadio della squadra: una struttura da 25mila posti, immersa in un’area verde di 58 acri intitolata a Jorge Mas Canosa, la cui inaugurazione è prevista per il 2026. L’immagine di Messi, protagonista assoluto del progetto, diventa così il simbolo della nuova era del club: un connubio tra sport, identità cittadina e ambizione internazionale. L’obiettivo è chiaro: rendere Miami un punto di riferimento mondiale per il calcio nordamericano, attirando tifosi e talenti da ogni parte del globo. La presenza del numero 10 garantisce visibilità, prestigio e continuità tecnica, mentre il club punta a consolidarsi come realtà vincente e sostenibile. Messi, ancora una volta, sarà il faro attorno a cui ruoterà il sogno americano dell’Inter Miami.

Messi, Mas e le parole di Beckham

Al momento della firma Messi parla così: "Sono davvero felice di rimanere qui e di continuare questo progetto che, oltre a essere un sogno, è diventato una splendida realtà. Qui a Miami sono molto felice ed è così fin dal mio arrivo, sono davvero contento di continuare qui. Siamo tutti molto emozionati, non vediamo l'ora di poter giocare al Miami Freedom Park, di vivere nella nostra nuova casa. Sarà qualcosa di davvero speciale giocare in uno stadio così spettacolare". A lui si accoda l'ad Jorge Mas: "Abbiamo detto ai nostri tifosi di sognare in grande e che avremmo lavorato per costruire un club iconico. Un club che rappresenta la passione, il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che ci hanno preceduto per creare una Miami costruita sui sogni. La firma di Leo fino al 2028 è un omaggio alla nostra fantastica città. Non vediamo l'ora di scrivere nuovi capitoli nel nostro stadio al Miami Freedom Park. Insieme continueremo a costruire e sognare".

"La nostra visione era quella di portare i migliori giocatori all'Inter Miami ed è esattamente ciò che abbiamo fatto", sottolinea David Beckham, co-proprietario dell'Inter Miami. "Abbiamo portato nella nostra città il miglior giocatore che abbia mai giocato in questo sport. Questo dimostra il nostro impegno per Miami e di Leo per la città, per il club e per il calcio. Si impegna come sempre e vuole ancora vincere. Come proprietari, ci sentiamo molto fortunati ad avere un giocatore che ama il calcio quanto lui, ha fatto tanto per questo sport negli Usa e continua a ispirare la prossima generazione di giovani talenti".