Benitez torna in panchina e riparte dalla Grecia: l'annuncio del Panathinaikos

Il Panathinaikos annuncia con orgoglio l’inizio di una collaborazione storica con uno dei tecnici vincenti del calcio mondiale: Rafa Benitez . Il suo arrivo rappresenta un momento di grande prestigio per il club, poiché nessun allenatore con un simile palmarès aveva mai guidato una squadra greca. Vincitore della Champions League, di due Coppe UEFA/Europa League e della Coppa del Mondo per club, Benitez porta ad Atene un bagaglio di esperienza, conoscenze tattiche e cultura calcistica di altissimo livello. L’allenatore spagnolo, insieme al suo staff, ha già assunto le proprie funzioni con l’obiettivo di imprimere una nuova identità vincente ai “Verdi”. Una decisione presa dopo il ko in Europa League contro il Feyenoord per 3-1 .

Dai primi passi in Spagna ai trionfi europei

Nato il 16 aprile 1960 a Madrid, Rafa Benitez ha intrapreso la carriera di allenatore in giovane età, iniziando a soli 26 anni nel settore giovanile del Real Madrid. Dopo quasi un decennio di formazione nella cantera blanca, ha deciso di mettersi alla prova come capo allenatore nel 1995, al Real Valladolid, per poi passare a Osasuna e quindi all’Extremadura, dove ha ottenuto la promozione nella massima serie spagnola. Nel 2000 è approdato al Tenerife, centrando un altro salto in Primera División.

Il punto di svolta arriva nel 2001 con la chiamata del Valencia, che prende in mano dopo Héctor Cúper. Con un calcio moderno, aggressivo e organizzato, Benitez ha condotto la squadra al titolo di campione di Spagna nel 2002, rompendo un digiuno di 31 anni. Due stagioni più tardi, il Valencia vive un’annata straordinaria: conquista nuovamente la Liga e trionfa in Coppa UEFA, completando un doppio storico che consacra il tecnico madrileno tra i migliori allenatori del continente.

Dalla gloria di Istanbul all’esperienza internazionale

Nel 2004 Benitez compie il grande salto in Premier League, diventando il primo allenatore spagnolo nella storia del Liverpool. La sua prima stagione è entrata nella leggenda del calcio: nella finale di Champions League 2004-05, i “Reds” rimontano uno svantaggio di 3-0 contro il Milan, pareggiano 3-3 e vincono ai rigori in una delle partite più iconiche di sempre. Sotto la sua guida, Liverpool conquista anche la Supercoppa Europea e la FA Cup, oltre a disputare un’altra finale di Champions nel 2007.

Dopo sei anni, Benitez prosegue la sua carriera all’Inter, vincendo la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, e poi al Chelsea, dove nel 2013 porta a casa l’Europa League. Seguono due stagioni al Napoli, impreziosite da una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, e un ritorno al Real Madrid nel 2015. Dopo esperienze in Premier League con Newcastle ed Everton, un periodo in Cina con il Dalian Professional e l’ultima avventura al Celta Vigo, Benitez approda oggi al Panathinaikos. Con due riconoscimenti come allenatore dell’anno UEFA (2004, 2005) e due della Liga spagnola (2002), Rafa Benitez porta in Grecia una carriera costruita su disciplina, visione tattica e una mentalità vincente. Il club e i tifosi lo accolgono come l’uomo giusto per guidare i Verdi verso un futuro di successi.