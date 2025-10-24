Mbangula sorride col Werder, battuto l'Union Berlino. Vincono Leeds, Nantes e Real Sociedad

La vittoria di misura del Werder Brema sull'Union Berlino nell'anticipo apre l'ottava giornata di Bundesliga: al Weserstadion decide la rete di Grull al 72'. Sorride l'ex Juve Mbangula in campo per 85' nel successo che porta il Werder a 11 punti scavalcando proprio l'Union e agganciando provvisoriamente il Colonia al sesto posto.
Premier, Ligue 1 e Liga
Ritrova i tre punti il Leeds nello scontro salvezza contro un West Ham che sprofonda con il terzo ko di fila. Aaronson e Rodon regalano tre punti d'oro ai Whites. Torna a vincere dopo quasi due mesi il Nantes, che passa per 2-1 sul campo del Paris FC. El Arabi e Abline nel primo tempo firmano un successo che ai Canarini mancava dal 30 agosto scorso, ai parigini non basta il provvisorio pari di Chergui per evitare il secondo ko consecutivo. Oyarzabal trascina la Real Sociedad con due reti che valgono la vittoria contro il Siviglia.