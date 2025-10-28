Tuttosport.com

Panichelli, chi è il bomber bocciato in Argentina che stupisce la Francia  

L’attaccante dello Strasburgo con 8 reti è il capocannoniere del torneo. La doppietta al Psg e la rovesciata in Conference League capolavori di questo inizio di stagione
Antonio Moschella
1 min
panichellipsgstrasburgo
Panichelli, chi è il bomber bocciato in Argentina che stupisce la Francia  © APS

Il destino di un goleador è legato visceralmente all'arte più redditizia di quello che richiede il gioco del calcio. Ma è il passaggio ai grandi palcoscenici che aumenta le aspettative e le ambizioni di chi fino a poco prima era sconosciuto ai più. E quello di Joaquín Panichelli risponde a questo filone letterario che unisce l'Argentina e la Francia, un po' come per il suo illustre compatriota Julio

