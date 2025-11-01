Ramsey, è addio con i Pumas: niente più allenamenti per cercare la sua Halo

La breve avventura in Messico per Aaron Ramsey si è conclusa molto prima del previsto, segnando un capitolo inaspettato nella carriera del centrocampista gallese. Arrivato nel luglio scorso ai Pumas dopo l’uscita dal Cardiff City , aveva intravisto una nuova occasione per rilanciarsi. Tuttavia, tra infortuni ricorrenti e motivi personali, il sodalizio con il club messicano è stato interrotto dopo soli tre mesi circa. Il suo secondo tempo in campo, già limitato, è stato presto compromesso da una crisi fuori dal terreno di gioco: la scomparsa del suo cane “Halo” ha infatti generato una forte agitazione che si è riflessa sul rendimento e sulla partecipazione agli allenamenti. Alla fine Ramsey ha deciso di tornare in Europa, chiudendo un’esperienza che si era aperta con grande attesa.

Cosa è successo ai Pumas UNAM

Ramsey ha firmato con i Pumas nel mese di luglio 2025, a parametro zero, dopo aver lasciato il Cardiff City. Le attese erano elevate: il club messicano puntava su di lui come pedina esperta per rinforzare il centrocampo nel campionato della Liga MX. Tuttavia il suo impatto è stato molto limitato. Ha collezionato appena sei presenze - alcune da titolare, altre da subentrato - e ha segnato un solo gol, all’ultimo minuto, contro l’Atlas. Nel frattempo, i problemi fisici non hanno tardato a presentarsi: un infortunio muscolare agli ischiocrurali lo ha costretto a saltare più incontri e ha condizionato la sua regolarità. A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunta la fuga dai radar del giocatore: Ramsey ha smesso di presentarsi agli allenamenti, e il club gli ha concesso permessi straordinari per motivi personali, legati proprio alla perdita del suo cane, come ha scritto As Mexico. Alla fine, la società e il giocatore hanno concordato la rescissione del contratto e Ramsey ha fatto ritorno in Galles.

Il contesto più ampio della carriera e i problemi fisici

Nel raccontare quanto accaduto in Messico, è utile inserire la vicenda nel contesto dell’intera carriera di Ramsey, dove talento e aspettative sono sempre stati presenti, ma altrettanto costanti sono state le difficoltà fisiche. Cresciuto calcisticamente all’Arsenal, Ramsey ha vissuto momenti di gloria e speranza: nel 2019 è passato alla Juventus da svincolato, ma l’esperienza in bianconero non è stata esaltante, anche a causa della pandemia di Covid e di acciacchi che ne hanno minato la continuità. Successivamente è stato girato in prestito ai Rangers, poi ha militato al Nizza e infine è tornato al Cardiff City dove ha chiuso il suo ciclo da giocatore e brevemente ha ricoperto anche il ruolo di allenatore ad interim. Il trasferimento ai Pumas doveva rappresentare una “ripartenza”, ma anche questa volta gli stop muscolari, la ridotta forma fisica e l’evento traumatico legato alla perdita del suo cane hanno messo fine anticipatamente all'avventura oltreoceano.

