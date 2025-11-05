Minacciato con una pistola dall'agente: l'italiano da 60 milioni in Premier sotto shock

Destiny Udogie ha vissuto un’esperienza tremenda in Inghilterra. L’esterno del Tottenham e della Nazionale è stato minacciato con una pistola dall'agente. Secondo la BBC Sport l'episodio, confermato dagli Spurs che hanno dato massimo supporto al loro tesserato, è avvenuto a Londra lo scorso 6 settembre. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'incidente in questione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti. La polizia metropolitana di Londra, che sta indagando, ha dichiarato che un uomo di 31 anni è stato arrestato l'8 settembre con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono. Come riportato per la prima volta da The Sun, l'asso valutato 60 milioni di sterline è stato preso di mira mentre camminava con un amico in una strada trafficata di Londra. Un testimone ha dichiarato: "La polizia è stata chiamata alle 23.14 di sabato 6 settembre per segnalare che un uomo sui vent'anni era stato minacciato con un'arma da fuoco a Cockfosters Parade, Barnet. Il giocatore era comprensibilmente scosso".