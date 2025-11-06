Ufficiale: Gallardo rinnova con il River Plate fino al 2031

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Marcelo Gallardo guiderà il River Plate fino al 31 dicembre 2026. Il presidente del club di Buenos Aires, Stefano Di Carlo, e il tecnico hanno infatti annunciato il rinnovo del contratto in un momento decisamente complicato per i Millonarios che in 14 partite di campionato hanno incassato 5 sconfitte. "Questa decisione ha due aspetti. In primo luogo, mantenere la promessa fatta ai soci: abbiamo sempre detto che il progetto calcistico del River ha un nome e quel nome è Marcelo Gallardo. In secondo luogo, riflette la mia convinzione, e quella di chi lavora con me, che i processi e i progetti debbano essere sostenuti, soprattutto nei momenti difficili. Ho profonda fiducia nella sua etica del lavoro, c'è grande sintonia e siamo convinti che Marcelo sia la scelta migliore", le parole del presidente Di Carlo.
Gallardo, una vita per il River Plate
"È un momento difficile, non nascondiamo la realtà - il commento di Gallardo -. Siamo pronti a raddoppiare gli sforzi, siamo determinati, vogliamo venirne fuori e siamo fiduciosi. Ringrazio i tifosi che continuano a darci il loro incondizionato sostegno". Una conferma importantissima che arriva a pochi giorni dal Superclasico contro il Boca Juniors in programma domenica alle 20.30 italiane alla Bombonera di Buenos Aires. Del resto Gallardo sa benissimo cosa significhi difendere i colori del River Plate, visto che lo ha fatto praticamente sempre nella sua carriera sia da calciatore che da allenatore, vincendo tantissimo sia in campo che in panchina. Ora, però, è chiamato a rialzare la testa e mettersi alle spalle questo momento difficile.