Messi show con l’Inter Miami: eurogol e un record di Puskás nel mirino

Messi, magia e Puskas nel mirino

La gara è durata sostanzialmente dieci minuti, il tempo necessario a Messi per accendere la scintilla e cambiare il destino del match. Al 10’ l’argentino ha recuperato palla sulla trequarti, ha puntato l’area avversaria e, con una serie di finte fulminanti, ha letteralmente stordito Maher prima di battere il portiere Willis con un tiro secco dal limite. Un gol dei suoi, una pennellata d’autore che ha immediatamente indirizzato la partita. Dopo la prodezza del numero 10, l’Inter Miami ha preso il pieno controllo del gioco, costringendo un Nashville smarrito a difendersi senza convinzione. Al 39’, ancora Messi, ha firmato il raddoppio, portando il suo bottino personale a 894 reti in carriera e confermando una media realizzativa che, anche alla soglia dei 38 anni, resta fuori da ogni logica. Ma non è tutto: con l’assist servito nella ripresa per il primo dei due gol di Allende, la pulce ha raggiunto quota 400 assist in carriera, un altro traguardo simbolico nella sua infinita collezione di primati. Nel mirino ora ci sono i 404 assist di Ferenc Puskás, un numero non ufficialmente certificato ma che racconta la grandezza storica dei due fuoriclasse. La doppietta di Allende, con reti al 73’ e al 76’, ha fissato il punteggio sul 4-0 finale e regalato all’Inter Miami la qualificazione al turno successivo, dove affronterà l’FC Cincinnati in una gara a eliminazione diretta. E con un Messi così è difficile fermarsi.