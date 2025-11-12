"Yamal si gode la vita, ma è un genio da proteggere. Messi torna al Barcellona? Vi spiego": Laporta show

BARCELLONA - "Si gode la vita, il calcio, è maturo per la sua età più di altri giovani. Non mi preoccupa il suo stile di vita. Ha bisogno di essere protetto e supportato, da noi e da chi gli sta intorno. È un genio, il più forte nel suo ruolo". Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, fa quadrato intorno a Lamine Yamal, spesso sotto i riflettori soprattutto per la condotta fuori dal campo. Ma il numero uno dei blaugrana, intervenuto a Catalunya Radio, ha speso parole di elogio per il giovanissimo talento spagnolo: "Ha vissuto molto e si gestisce molto bene - sottolinea -. È un professionista, si allena più duramente di chiunque altro. Soffre di pubalgia, ed è encomiabile che stia giocando anche durante la convalescenza. Sono felicissimo di lui. Come calciatore è un genio e ha bisogno di essere protetto. Non ha ancora raggiunto il suo apice. È il migliore al mondo nel suo ruolo".