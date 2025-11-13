Mancini ufficiale all’Al-Sadd: niente Juve o Atalanta ma c'è il ritorno in un club dopo sette anni

Roberto Mancini torna a sedersi su una panchina di club. Dopo la parentesi alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita, conclusasi nell’ottobre 2024, l’ex commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa nel 2021 ha scelto di intraprendere una nuova avventura all’Al-Sadd , una delle società più prestigiose del calcio qatariota. Sia Cesar , allenato da Mancini all’ Inter e alla Lazio , sia Massimo Maccarone , lo seguiranno e aiuteranno in questa nuova sfida.

Mancini, ufficiale all'Al-Sadd: il comunicato

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social del club di Doha, che ha pubblicato le immagini della firma sul contratto e un comunicato nel quale si legge: “Roberto Mancini sarà l’allenatore dell’Al-Sadd per due stagioni e mezzo”. Con queste parole, la società ha ufficializzato l’arrivo del tecnico marchigiano, che raccoglie il testimone per guidare la squadra verso nuovi successi in ambito nazionale e continentale. Per Mancini si tratta di un ritorno al calcio di club dopo sette anni, dopo essere stato corteggiato anche da Juve, Atalanta e Fiorentina: la sua ultima esperienza risale infatti al periodo allo Zenit San Pietroburgo, dove aveva allenato nella stagione 2017-2018. Nel corso della sua lunga carriera, il tecnico ha lasciato un segno importante in Italia e all’estero, guidando squadre come Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City e Galatasaray, conquistando numerosi trofei, tra cui tre Scudetti con l’Inter e una Premier League con il City.

Il suo approdo all’Al-Sadd segna una nuova tappa in un percorso internazionale che lo ha portato a misurarsi con culture calcistiche diverse. In Qatar, Mancini troverà un contesto ambizioso: l’Al-Sadd è il club più titolato del Paese e punta a tornare protagonista in AFC Champions League. L’esperienza e il carisma dell’allenatore italiano potrebbero rappresentare la chiave per rilanciare la squadra, unendo la tradizione vincente del club alla filosofia di gioco offensiva e moderna che da sempre contraddistingue il tecnico italiano.