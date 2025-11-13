Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Sai solo dire ca**ate!": l'ex Inter perde le staffe in tre lingue, poi l'addio

Il tecnico ha polemizzato in maniera furiosa con l'emittente Match Tv per poi lasciare l'incarico di comune accordo con il club
2 min
StankovicSpartak MoscaInter

Un post partita ad alta tensione quello di Dejan Stankovic, che invitato a rispondere sul rendimento dei propri uomini nella sfida esterna di campionato contro l'Achmat vinta per 2-1, non ha digerito la domanda del giornalista dell'emittente russa Match Tv restituendo una risposta piccata e modulata in tre lingue diverse. Prima in inglese, poi in italiano e infine nella sua lingua madre. Il tecnico serbo, da maggio 2024 alla guida dello Spartak Mosca, ha infatti rispedito al mittente ogni chiarimento richiesto sulla direzione arbitrale della gara - affidata ad Artem Chistyakov - mostrandosi visibilmente indispettito. L'episodio è stato preceduto dalle tensioni a bordo campo con l'arbitro e ha provocato uno stato d'animo in grado di rievocare la buona conoscenza della lingua italiana appresa durante la sua lunga militanza in Serie A fra Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013) e proseguita con le esperienze da allenatore di Udinese (vice) e Sampdoria. Il giorno successivo, la notizia dell'addio con il club russo, deciso di comune accordo con la società.

Cosa è successo

Alla domanda sulle tensioni arbitrali, Stankovic ha risposto in inglese: "Non so di cosa tu stia parlando. Vuoi fare solo questa domanda? Se sicuro dell'arbitro? Sei un giornalista no?". Poi, lo sfogo in italiano: "Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quali formazioni ho giocato? Con quali giocatori e perché queste sostituzioni? Non sai niente, sai solo dire ca***te. Sai solo dire ca***te. Tu sei come gli altri. Devo fare il commento sull'arbitro?". Infine, l'ex centrocampista ha fatto ricorso al serbo per concludere la polemica con il giornalista. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS