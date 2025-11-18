Catalogna-Palestina, Guardiola: "Più di un match simbolico. Hanno distrutto un popolo"

"Abbiamo permesso di distruggere un intero popolo". Queste le parole di Pep Guardiola, intervenuto ai microfoni di Rac-1 per presentare l'amichevole tra Catalogna e Palestina in programma alle 18.30 del 18 novembre all'Olimpico Lluís Companys di Barcellona. Un evento che segue l'incontro tra la selezione palestinese e quella basca di sabato 15, che ha visto gli uomini di Ehab Abu Jazar scendere sul campo del San Mamés accolti dalla fragorosa ovazione del pubblico di Bilbao (la Palestina è tornata a giocare in Europa per la prima volta dal 2009). L'incontro di beneficenza con la formazione catalana è stato promosso dalla piattaforma Act X Palestine è ha registrato vendite per 25 mila biglietti. Un'occasione per mantenere inoltre accesi i riflettori sulla crisi umanitaria a Gaza.
Guardiola: "Non è colpa loro essere nati lì"
Queste le parole del tecnico catalano: "La partita è più che simbolica, perché servirà a dimostrare ai palestinesi che c'è una parte del mondo che si preoccupa per loro. Il mondo ha abbandonato la Palestina. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Loro non hanno colpa per essere nati lì, abbiamo tutti permesso che un intero popolo venisse distrutto. Non riesco a immaginare una persona al mondo che possa difendere i massacri di Gaza. I nostri figli potrebbero essere lì ed essere uccisi solo per esserci nati. Ho pochissima fiducia nei leader. Farebbero di tutto per rimanere al potere".