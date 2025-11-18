Catalogna-Palestina, Guardiola: "Più di un match simbolico. Hanno distrutto un popolo"

"Abbiamo permesso di distruggere un intero popolo". Queste le parole di Pep Guardiola, intervenuto ai microfoni di Rac-1 per presentare l'amichevole tra Catalogna e Palestina in programma alle 18.30 del 18 novembre all'Olimpico Lluís Companys di Barcellona. Un evento che segue l'incontro tra la selezione palestinese e quella basca di sabato 15, che ha visto gli uomini di Ehab Abu Jazar scendere sul campo del San Mamés accolti dalla fragorosa ovazione del pubblico di Bilbao (la Palestina è tornata a giocare in Europa per la prima volta dal 2009). L'incontro di beneficenza con la formazione catalana è stato promosso dalla piattaforma Act X Palestine è ha registrato vendite per 25 mila biglietti. Un'occasione per mantenere inoltre accesi i riflettori sulla crisi umanitaria a Gaza.