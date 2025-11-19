Cristiano Ronaldo da Trump, risate e cena alla Casa Bianca: il motivo

Anche Cristiano Ronaldo era presente alla Casa Bianca con la delegazione saudita alla cena offerta dal presidente americano Donald Trump in onore del principe ereditario Mohammed bin Salman . Il portoghese era seduto vicino alla parte anteriore della East Room, non lontano dal punto in cui il presidente e il principe ereditario hanno pronunciato i loro discorsi davanti a funzionari di entrambe le nazioni, insieme a importanti leader di alcune fra le principali aziende mondiali come l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook , e il fondatore di Tesla, Elon Musk .

Ronaldo e l'incontro con Trump

Trump ha ringraziato l’atleta per essere intervenuto aggiungendo che il figlio Barron, è un "grande fan" di Ronaldo e che il 19enne è rimasto colpito dal fatto di aver potuto incontrare il calciatore. Ronaldo è il volto della lega calcistica saudita da quando si è unito al club Al-Nassr alla fine del 2022 con un contratto che si dice valga 200 milioni di dollari l’anno. L'attaccante, 40 anni, ha firmato una proroga del contratto di due anni a giugno scorso con il club che è in maggioranza di proprietà del fondo sovrano saudita presieduto dal principe ereditario. "Sapete, mio ​​figlio è un grande fan di Cristiano Ronaldo. Ora che è qui, credo che mio figlio rispetti un po' di più suo padre dopo che li ho presentati. Grazie per essere qui, è un onore", ha detto Trump.