Cristiano Ronaldo da Trump, risate e cena alla Casa Bianca: il motivo

Anche Cristiano Ronaldo era presente alla Casa Bianca con la delegazione saudita alla cena offerta dal presidente americano Donald Trump in onore del principe ereditario Mohammed bin Salman. Il portoghese era seduto vicino alla parte anteriore della East Room, non lontano dal punto in cui il presidente e il principe ereditario hanno pronunciato i loro discorsi davanti a funzionari di entrambe le nazioni, insieme a importanti leader di alcune fra le principali aziende mondiali come l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e il fondatore di Tesla, Elon Musk.
Ronaldo e l'incontro con Trump
Trump ha ringraziato l’atleta per essere intervenuto aggiungendo che il figlio Barron, è un "grande fan" di Ronaldo e che il 19enne è rimasto colpito dal fatto di aver potuto incontrare il calciatore. Ronaldo è il volto della lega calcistica saudita da quando si è unito al club Al-Nassr alla fine del 2022 con un contratto che si dice valga 200 milioni di dollari l’anno. L'attaccante, 40 anni, ha firmato una proroga del contratto di due anni a giugno scorso con il club che è in maggioranza di proprietà del fondo sovrano saudita presieduto dal principe ereditario. "Sapete, mio figlio è un grande fan di Cristiano Ronaldo. Ora che è qui, credo che mio figlio rispetti un po' di più suo padre dopo che li ho presentati. Grazie per essere qui, è un onore", ha detto Trump.