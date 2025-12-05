Pogba ancora in campo, ma Monaco ko. Mbappé jr stende il Marsiglia di De Zerbi

BREST (Francia) - Il gol di Doumbia dopo 28 minuti di gioco basta al Brest per battere il Monaco e portarsi provvisoriamente al nono posto della classifica di Ligue 1 con 19 punti conquistati in 15 partite. Il club del Principato, incapace di sfruttare la superiorità numerica per oltre mezz'ora (espulso Ajorque al 60'), neppure con l'ingresso in campo dell'ex Juventus Paul Pogba dal 69', restano fermi a quota 23, rischiando di scivolare al di sotto della settima posizione.
De Zerbi ko, vince il Gladbach. Pari Oviedo in 9
Non va meglio a Roberto De Zerbi, agganciato al terzo posto - con 29 punti a testa - dal Lilla di Giroud, in campo dal 26' al posto dell'infortunato Igamane, e dell'ex Juventus Felix Correia, subentrato a Sahraoui al 70'. La rete di Mbappé jr dopo 10' basta ai padroni di casa per conquistare la posta massima contro l'Olympique Marsiglia. Domani Lens e Paris Saint-Germain possono scappare rispettivamente a +5 e +4. In Germania, il Borussia Moenchengladbach sbanca la Mewa Arena di Magonza grazie all'autogol di Da Costa al 58', mentre in Spagna, l'Oviedo, in nove per le espulsioni di Cazorla al 90' e Vina al 95', tiene lo 0-0 in casa con il Maiorca.