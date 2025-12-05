Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogba ancora in campo, ma Monaco ko. Mbappé jr stende il Marsiglia di De Zerbi

Il Lilla batte di misura l'Olympique e lo aggancia al 3° posto: Lens e Psg possono scappare a +5 e +4. Il Gladbach vince a Magonza, l'Oviedo in 9 tiene lo 0-0 col Maiorca
1 min
Pogba ancora in campo, ma Monaco ko. Mbappé jr stende il Marsiglia di De Zerbi© EPA

BREST (Francia) - Il gol di Doumbia dopo 28 minuti di gioco basta al Brest per battere il Monaco e portarsi provvisoriamente al nono posto della classifica di Ligue 1 con 19 punti conquistati in 15 partite. Il club del Principato, incapace di sfruttare la superiorità numerica per oltre mezz'ora (espulso Ajorque al 60'), neppure con l'ingresso in campo dell'ex Juventus Paul Pogba dal 69', restano fermi a quota 23, rischiando di scivolare al di sotto della settima posizione.

De Zerbi ko, vince il Gladbach. Pari Oviedo in 9

Non va meglio a Roberto De Zerbi, agganciato al terzo posto - con 29 punti a testa - dal Lilla di Giroud, in campo dal 26' al posto dell'infortunato Igamane, e dell'ex Juventus Felix Correia, subentrato a Sahraoui al 70'. La rete di Mbappé jr dopo 10' basta ai padroni di casa per conquistare la posta massima contro l'Olympique Marsiglia. Domani Lens e Paris Saint-Germain possono scappare rispettivamente a +5 e +4. In Germania, il Borussia Moenchengladbach sbanca la Mewa Arena di Magonza grazie all'autogol di Da Costa al 58', mentre in Spagna, l'Oviedo, in nove per le espulsioni di Cazorla al 90' e Vina al 95', tiene lo 0-0 in casa con il Maiorca.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS