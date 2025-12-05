Pogba ancora in campo, ma Monaco ko. Mbappé jr stende il Marsiglia di De Zerbi

De Zerbi ko, vince il Gladbach. Pari Oviedo in 9

Non va meglio a Roberto De Zerbi, agganciato al terzo posto - con 29 punti a testa - dal Lilla di Giroud, in campo dal 26' al posto dell'infortunato Igamane, e dell'ex Juventus Felix Correia, subentrato a Sahraoui al 70'. La rete di Mbappé jr dopo 10' basta ai padroni di casa per conquistare la posta massima contro l'Olympique Marsiglia. Domani Lens e Paris Saint-Germain possono scappare rispettivamente a +5 e +4. In Germania, il Borussia Moenchengladbach sbanca la Mewa Arena di Magonza grazie all'autogol di Da Costa al 58', mentre in Spagna, l'Oviedo, in nove per le espulsioni di Cazorla al 90' e Vina al 95', tiene lo 0-0 in casa con il Maiorca.